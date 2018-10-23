Под Одессой полицейский на авто насмерть сбил пешехода

Происшествия

Полиция начала расследование по факту ДТП с участием полицейского, сбившего насмерть пешехода. Этот резонансный случай произошел на прошлой неделе в селе Прилиманское Овидиопольского района, однако правоохранители сообщили о нем только 23 октября.

«Предварительно установлено, что 17 октября около 22.00 автомобиль ВАЗ, двигаясь по Овидиопольской дороге в направлении пгт Овидиополь, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода 1949 года рождения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, — подтвердили в региональном главке Нацполиции. — Выяснилось, что за рулем автомобиля находился полицейский, который в момент ДТП не был на службе. Согласно заключению медицинского обследования водитель был трезв».

По данному факту начато уголовное производство по статье УК «Совершение ДТП, повлекшее смерть человека». Назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Отмечается, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе следствия, после проведения допросов свидетелей и завершения судебных экспертиз.

Со слов очевидцев, вышеназванный автомобиль передвигался с большой скоростью. Выехав на встречную полосу, он сбил пенсионера, которого от сильного удара «подбросило вверх». Момент ДТП также зафиксировала камера видеонаблюдения.

Напомним, что ранее в Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся. Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области грузовик дважды переехал годовалого малыша.

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