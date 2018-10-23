Водителей предупредили о высоком риске ДТП 24 октября

Украина

В Украине с 24 октября в связи с ухудшением погодных условий повысится риск аварийности на дорогах. Особенно это касается западных областей, где 24 октября в отдельных районах ожидается мокрый снег и метели в сочетании с обледенением дорог.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает, что из-за погодных условий на отдельных участках дорог и улиц может быть заблокировано движение транспорта. Всем водителям рекомендуют быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

Изменение погоды связано с приходом циклона из Скандинавии. В течение дня 23 октября в западных, местами и в северных областях ожидается небольшой дождь. К вечеру 23 октября дождь может смениться мокрым снегом. Ветер западный 7−12 м/с, местами с порывами 15−20 м/с.

С 24 октября по всей территории Украины погода ухудшится. В Карпатах и Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова. Кроме мокрого снега, ожидаются порывы ветра до 25−30 м/с. Температура воздуха в среднем по Украине снизится до +2…7°.

С 25 октября заморозки ночью усилятся до -3°, днем +3…8°. На дорогах сохранится опасность из-за гололедицы.

Напомним, народный синоптик уже составил прогнозы на ноябрь и ожидает, что следующий месяц принесет температурные скачки: 9-градусные морозы будут чередоваться с плюсовой температурой.

Как сообщали «ФАКТЫ», большим количеством ДТП в Киеве и регионах запомнилась суббота 20 октября. Из-за туманов и сниженной видимости на трассах водителям не удалось избежать столкновений.

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