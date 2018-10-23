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С 1 ноября звонить по телефону в Украине станет дороже
С 1 ноября в Украине повысятся тарифы на фиксированную телефонную связь. Новые предельные тарифы опубликовала Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации.
Согласно решению Нацкомиссии, в период с 1 ноября и до конца года ежемесячная плата для населения за пользование телефоном (отдельная линия) составит 51,30 грн или 49,80 грн при почасовой оплате местных разговоров. Действующий с конца 2017 года тариф составляет соответственно 43,85 и 42,56 грн.
С 1 января 2019 года ежемесячная абонплата составит 55,92 без почасовой оплаты местных разговоров и 54,28 грн с почасовой оплатой.
Для предприятий и организаций в зависимости от формы собственности и условий тарифного плана ежемесячная абонплата составит от 53,71 грн до 55,96 грн. В дальнейшем с 1 января предельные тарифы повысятся до 59,59−61,0 грн.
Аналогично решением Нацкомиссии пересмотрены тарифы на другие телекомуслуги: подключение, переподключение, переоформление телефона, разговоры сверх тарифного плана.
Напомним, ранее «Укртелеком» объяснил, что повысить тарифы необходимо, поскольку у компании выросли расходы на обслуживание абонентов в сельской местности. Было предложено, чтобы услуги связи подорожали на 14% с 1 ноября и еще на 10% с января 2019 года.
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