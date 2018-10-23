Клуб потребителей

Где в Киеве 23–28 октября организованы продуктовые ярмарки

С 23-го по 28 октября практически во всех районах Киева будут организованы традиционные продовольственные ярмарки. Предприниматели и агрохозяйства представят многие группы товаров. Киевляне смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, а также бакалею, мед, кондитерские изделия, мясо-молочные, рыбные и другие продукты.

23 октября (вторник) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — межквартальный проезд возле сквера в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Багговутовской, 1, Ружинкой, 16−18 (возле сквера).

24 октября (среда) распродажи намечены:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8.

25 октября (четверг) продукты киевляне смогут приобрести:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Оболонской, 23−35;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

26 октября (пятница) ярмарки организованы:

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Маршала Жукова);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Креченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

27 октября (суббота) сельхозярмарки запланированы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Лисковской (в пределах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в границах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской).

28 октября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся по адресам:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Днепровском — на улице С. Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Академика Вернадского, 79;

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, согласно исследованиям, расходы украинцев на продукты превышают 90% прожиточного минимума. Но при этом наши сограждане тратят на продовольственные товары вдвое меньше, чем, к примеру, поляки или белорусы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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