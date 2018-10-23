Звезда голливудских комедий Эми Шумер оригинальным образом сообщила о своей беременности (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 22 октября, популярная комедийная актриса Эми Шумер сообщила поклонникам о своей беременности. Это будет первый ребенок у 37-летней актрисы.

Звезда Голливуда разместила на своей страничке в Instagram короткое заявление: «Я беременна — Эми Шумер». А потом выложила две фотографии. На первой она с помощью фотошопа заменила лица принца Гарри и Меган Маркл на лица своего мужа и свое собственное. На втором снимке уже изображены в нормальном виде герцог и герцогиня Сассекские, которые находятся в настоящее время в поездке по Австралии, Фиджи и Новой Зеландии.

Шумер прославилась во всем мире благодаря комедиям «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову». У нее есть собственное развлекательное телешоу, которое пользуется огромной популярностью на Западе. Кроме того, актриса известна как гражданский активист. Она часто принимает участие в различных акциях протеста.

В феврале Эми вышла замуж за шеф-повара Криса Фишера. Церемония бракосочетания прошла в Малибу. Сразу поползли слухи о том, что Шумер беременна. Однако новобрачная опровергла их в свойственной ей манере. Она написала в Instagram: «Две вещи. Нет, я не беременна. И не нужно подарков, но спасибо тем, кто спросил…»

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