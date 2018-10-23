Мир

Без спецэффектов: в США полиция опубликовала к Хэллоуину видео с огромным пауком

На своей официальной страннице в соцсети Facebook полиция города Фулшир американского штата Техас опубликовала пугающее видео. На нем видно, как из травы при дороге выбирается гигантский паук размером с собаку и подбирается к полицейскому, проверяющему документы у водителя остановившейся машины. Съемка велась видеорегистратором полицейской машины.

Пользователи соцсетей решили, что видео — розыгрыш к Хэллоуину. Причем высказывались версии, что это монтаж или еще какой-нибудь спецэффект. Однако полицейские позже заявили, что съемка велась без всяких компьютерных ухищрений, и что паук — самый что ни на есть настоящий. Просто, на самом деле паучок ползет по лобовому стеклу полицейского автомобиля. Поэтому и кажется непомерно огромным. «Это оптическая иллюзия… Паренек идеально разместился на стекле патрульной машины. И прилично перепугал к Хэллоуину нашего клерка, который просматривал видео в офисе», — заявили пошутившие полицейские.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пользователи соцсетей поспорили о новой оптической иллюзии.

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