Шея или спина — по сети гуляет новая оптическая иллюзия (фото)

Мир

Ажиотаж в интернете вызвала новая оптическая иллюзия. Пользователи соцсети Twitter пытаются сообразить, что именно видят перед собой. Одни утверждают, что это сделанный сзади снимок женщины с короткой стрижкой, открывающей шею. Другие настаивают на том, что перед ними фотография женщины, длинные пышные волосы которой падают на обнаженную спину, закрывая ее лопатки. Оказалось, что это все-таки спина. Хотя многие отказывались в это верить, даже когда им открыли истину. При этом сложенные впереди частично видные руки девушки некоторые принимали за уши.

«Я глазел на это фото пять минут. И, если это не шея, значит, я дурак», — написал один из пользователей. А другой отметил, что у него «заболели мозги» от этой загадки. Еще один заядлый скептик сомневается: «Не может быть, чтобы у взрослой женщины была такая маленькая спина. И где ее одежда? У меня так много вопросов».

Фото получило почти 71 тысячу лайков.

Ранее споры в сети вызвала другая оптическая иллюзия — дверь или пляж.

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