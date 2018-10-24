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В ожидании супербоя: промоутер Ломаченко рассказал о планах после поединка с Педрасой
Боб Арум назвал будущего соперника украинца в случае победы в ближайшем объединительном бою
Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBA в легком весе украинца Василия Ломаченко (11 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), раскрыл дальнейшие планы нашего боксера после предстоящего боя с Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико (25 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение).
«Лучший бой, который может быть в легком весе, это противостояние Ломаченко с Майки Гарсией (39 побед, 30 из них — нокаутом). И мы его обязательно организуем, если Василий справится с Педрасой», — приводит слова функционера Boxing News 24.
Также уверен в полезности предстоящего боя для его дальнейшей карьеры и сам украинский чемпион. «Это будет мой первый объединительный бой, и я не могу дождаться этого дня. После поединка с Педрасой многие двери откроются», — отметил Ломаченко.
Напомню, что бой между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на ринге Madison Square Garden. Поединок, на кону которого будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе, станет главным событием вечера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рассказал, чего ожидает от боя с Педрасой.
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