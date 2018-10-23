Украина

Где в Киеве 23–26 октября будут перебои с холодной водой

Для более надежного функционирования систем водообеспечения «Киевводоканал» систематически проводит профилактические работы в сетях. По этой причине на некоторое время перекрывается подача холодной воды в дома киевлян. В «Киевводоканале» приносят извинения за очередные временные неудобства. В ближайшие дни жителям нескольких улиц придется запастись водой, так как ремонты проводятся по таким адресам:

23 октября (до 18.00) — в Печерском районе по улице Лаврской, 14, 16 В, 16б;

25 октября (с 8.00 до 19.00) — в Соломенском районе по улицам Новополевой, 87/31, 89/16, 91, 93, 93а, Шепелева, 18, 33, 33а. 35;

26 октября (с 8.00 до 22.00) — в Соломенском районе по улице Дашавской, 24.

В то же время аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений труб. Сообщения о протечках поступили в главную диспетчерскую и по состоянию на 23 октября пришлось отключить воду по следующим адресам:

в Подольском районе — на улице Кирилловской, 126/2;

в Дарницком районе — на улице Архитектора Вербицкого, 4, 4а, 6, 6а;

в Голосеевском районе — на улице Пироговский шлях, 26, и Столичном шоссе, 13;

в Святошинском районе — на улице Академика Туполева, 20д, 18 В, 18д.

С 22 октября еще проводятся противоаварийные работы на улицах Багговутовской, 29, 38, 40, Половецкой, 12/42, в переулке Квитучем, 6, 8, 10, 12, 14), улицах Нагорной, 22, Подгорной, 3, Академика Грекова, 5 (Шевченковский район), Академика Ефремова, 9 (Святошинский район), Александра Попова, 5 (Оболонский район). Ремонтники обещали справиться с повреждениями за сутки. Более детальную информацию о сроках включения всегда можно получить по телефонам 15−81, (044) 200−73−01.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, из-за промывки водопроводных сетей жителям нескольких районов рекомендовали временно не пользоваться водой из-под крана. Кроме того, в Киеве постепенно возвращается подача потребителям горячей воды. Также начат технологический процесс запуска системы отопления, на который потребуется не менее десяти дней.

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