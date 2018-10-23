Победа «евробляхеров» отменяется: что на самом деле решил Верховный суд по громкому делу

Украина

Многие СМИ растиражировали «сенсационную» новость о том, что Верховный cуд признал законным использование в Украине «евроблях» — нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией. Многие украинские владельцы такого транспорта уже успели объявить это большой победой на пути к легализации машин с еврономерами. Однако подобные утверждения ошибочны. «ФАКТЫ» разобрались, какое же решение на самом деле вынес суд высшей инстанции.

Поводом к появления новостей в украинских СМИ послужило решение Верховного суда Украины от 1 октября 2018 года по делу № 689/1980/16-а в пользу нашего соотечественника, использовавшего нерастаможенный автомобиль с еврономерами. В решении суда указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным конкретной статьей, указанной в постановлении о наложении штрафа (ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины (ТКУ). К такому выводу суд высшей инстанции пришел, рассматривая иск владельца нерастаможенной машины, оштрафованного таможней на 8 500 гривен.

Истец, будучи собственником автомобиля Toyota RAV-4 с регистрационным номером Эстонии, 26 февраля 2016 года ввез эту машину на территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. В суде истец признал, что ввез транспортное средство для длительного использования на территории Украины, а режим «транзит» заявил, чтобы избежать таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей. Суд первой инстанции признал его правоту, но в апелляции верх одержали аргументы фискалов. «Евробляхер» оспорил решение апелляционного суда в кассационном порядке в Верховном суде.

И Верховный суд его жалобу удовлетворил. Но не признал право владельца нерастаможенного автомобиля кататься на нем сколько душа пожелает, а лишь указал на то, что ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса, на которую ссылались в Государственной фискальной службе (ГФС), — не об этом нарушении. Она предусматривает изменение состояния товаров, таможенное оформление которых не завершено, или товаров, находящихся на временном хранении под таможенным контролем на складе временного хранения, пользование и распоряжение ими без разрешения органа доходов и сборов.

Почему ГФС вынесла заведомо проигрышное постановление, остается просто гадать. Ведь изначально нарушение этого истца необходимо было квалифицировать по статье 470 ТКУ — за нарушение сроков транзитных перемещений товаров и транспортных средств. Она предусматривает ответственность в виде штрафа в размере тех же 8 500 гривен. Что и было указано в упомянутом решении Верховного суда.

Более того, учитывая признание истцом того, что он в таможенной декларации указал заведомо неправдивые данные, намереваясь уклониться от уплаты таможенных платежей, суд имеет полное право привлечь его к ответственности еще по одной статье (485-й) Таможенного кодекса — «Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей». А эта статья предусматривает более серьезное взыскание, чем-то, которого избежал истец, — 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

Будет ли наложен этот штраф, покажет время, но в любом случае важно правильно понимать, что именно Верховный суд не «благословил» использование нерастаможенных автомобилей, а лишь указал на невнимательность фискалов.

Кстати, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему «евроблях», также заявила, что, по ее мнению, к владельцам таких автомобилей следует применять статью 485 ТКУ — «Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей». И подчеркнула, что статья предусматривает штраф в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

Напомним, в сентябре владельцы «евроблях» парализовали движение в центре Киева. Протестующие требовали принятия нормативных актов для упрощения растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, по каким схемам в Украину завозят «евробляхи» и что ждет владельцев таких автомобилей.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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