- 14:10 Тепло подали во все здания бюджетной сферы и в 63% домов коммунальной собственности, — Пантелеев
- 14:00 Кому — война, а кому — мать родна: в Киеве Украина и Россия по-тихому поделят рыбу Азовского моря
- 13:47 Украина продает скандальное арестованное судно "Норд"
- 13:45 Масштабное ДТП в Киеве: опубликовано видео начала аварии
- 13:45 Хватит ли денег на субсидии после подорожания газа и отопления
- 13:30 Одесский филиал «Укрзалізниці» первым в Украине обзавелся спецотрядом стрелков
- 13:27 Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро
- 13:18 Эрдоган обвинил власти Саудовской Аравии в "политическом убийстве журналиста Хашогги"
- 13:11 Те еще работники: СМИ подсчитали нардепов, ни разу не появившихся в Раде в октябре
- 13:05 Дочь Майкла Джексона выходит замуж — СМИ
Google переименовал Верховную Раду в Зраду: как такое возможно
На популярном сервисе «Google-карты» было переименовано здание украинского парламента. Теперь оно называется «Верховная ЗРада Украины». Коррективы были внесены лишь на украинской и русской версии карты, англоязычная Google Maps осталась неизменной. Следовательно, авторами правок, скорее всего, были пользователи из украинского и русскоязычного сегмента интернета.
Параллельно с переименованием пользователи массово зашли в Google-отзывы и поставили Раде «двойки» и «единицы», а в комментариях отдельно указали на неспособность депутатов организовать нормальный рабочий день. Стоит признать, что жалобы появились не на пустом месте: например, 19 октября заседание Рады пришлось закрывать досрочно, потому что на рабочих местах остались лишь 13 депутатов.
Что касается технической стороны «переименования» Рады на карте, то разработчики Google в свое время признавали, что сделать это не сложно. Работа сервисов Google основана на двух принципах. Во-первых, ведется автоматический анализ миллионов документов, где упоминается искомый объект. Во-вторых, учитываются правки пользователей. Например, в случае с картой пользователи могут массово предложить добавить в здание парламента новую фирму — «Верховную ЗРаду». При достижении определенного числа заявок на карте действительно появятся изменения.
Схожий принцип использует сервис Google-переводчик и периодически становится жертвой манипуляторов. Так, в свое время массовыми исправлениями украинско-русского машинного перевода пользователи добились, чтобы сервис стал заменять «Російська Федерація» термином «Мордор», а ее жителей именовал оккупантами. Одновременно имя главы МИД РФ Лаврова Google-переводчик переводил как «грустная лошадка».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...