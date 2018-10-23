Google переименовал Верховную Раду в Зраду: как такое возможно

Украина

На популярном сервисе «Google-карты» было переименовано здание украинского парламента. Теперь оно называется «Верховная ЗРада Украины». Коррективы были внесены лишь на украинской и русской версии карты, англоязычная Google Maps осталась неизменной. Следовательно, авторами правок, скорее всего, были пользователи из украинского и русскоязычного сегмента интернета.

Параллельно с переименованием пользователи массово зашли в Google-отзывы и поставили Раде «двойки» и «единицы», а в комментариях отдельно указали на неспособность депутатов организовать нормальный рабочий день. Стоит признать, что жалобы появились не на пустом месте: например, 19 октября заседание Рады пришлось закрывать досрочно, потому что на рабочих местах остались лишь 13 депутатов.

Что касается технической стороны «переименования» Рады на карте, то разработчики Google в свое время признавали, что сделать это не сложно. Работа сервисов Google основана на двух принципах. Во-первых, ведется автоматический анализ миллионов документов, где упоминается искомый объект. Во-вторых, учитываются правки пользователей. Например, в случае с картой пользователи могут массово предложить добавить в здание парламента новую фирму — «Верховную ЗРаду». При достижении определенного числа заявок на карте действительно появятся изменения.

Схожий принцип использует сервис Google-переводчик и периодически становится жертвой манипуляторов. Так, в свое время массовыми исправлениями украинско-русского машинного перевода пользователи добились, чтобы сервис стал заменять «Російська Федерація» термином «Мордор», а ее жителей именовал оккупантами. Одновременно имя главы МИД РФ Лаврова Google-переводчик переводил как «грустная лошадка».

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