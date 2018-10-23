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В Киеве похоронили солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко (фото)
В Киеве похоронили внезапно ушедшего из жизни молодого солиста популярной в 90-е группы «Нэнси» Сергея Бондаренко. В последний путь его провели родители, родные и друзья. Об этом рассказал отец популярного певца музыкант и основатель группы Анатолий Бондаренко, разместив несколько снимков в Instagram.
«Последний путь, последняя дорога… Сережа уезжает в небо навсегда. Мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда», — написал Анатолий.
«Прощай мой сын! Прости меня! За то, что не успел, спасти тебя…», — написал отец под фото на кладбище. Он также посвятил сыну стих.
«Как это горе пережить? И научиться, снова, улыбаться! Ушёл мой Сын, ушёл наш Друг, сказав нам всем — Счастливо оставаться! Спасибо за поддержку и добрые слова Серёже!», — написал Анатолий Бондаренко.
Он также пишет, что поражен тем, как о сыне скорбит его любимчик пес Ник, который также был в траурном кортеже.
«Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но вы сами это видите. До этого момента он сутки был агрессивным и даже на меня бросался. Бедный Никуся. На каждый шорох он бежал к двери встречать Сережку. А тут он все понял и осознал», — сообщил Анатолий.
Напомним, о внезапной смерти Сергея Бондаренко стало известно в четверг, 18 октября. Музыкант скончался в 4 утра в больнице. Как сообщил один из музыкантов группы Алексей Цыплаков, причиной смерти стала болезнь. Тяжелый недуг проявился внезапно и развивался очень агрессивно. Но никто не мог представить, что Сергей уйдет так быстро. Какая болезнь унесла жизнь молодого музыканта, родные не сообщают.
Напомним, группа «Нэнси» была основана в 1992 году Анатолием Бондаренко. Коллектив быстро стал популярным благодаря хитам «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист». Сергей был солистом группы с 2007 года. 7 декабря 2018 года у группы «Нэнси» был запланирован концерт в столичном Дворце спорта, также группа готовила новое шоу «НэнсиMAN».
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