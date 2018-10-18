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Умер солист известной украинской группы
В коллективе украинской группы «Нэнси» большое горе. Ушел из жизни 31-летний музыкант Сергей Бондаренко, сын основателя легендарной группы Анатолия Бондаренко. Об утрате сообщил убитый горем отец.
«Сегодня в 4:04 умер Серёжа», — коротко написал Анатолий Бондаренко в Facebook.
О причинах смерти исполнителя пока не сообщают. Известно, что смерть певца не связана с несчастным случаем. 7 декабря 2018 года у группы «Нэнси» был запланирован концерт в столичном Дворце спорта, также группа готовила новое шоу «НэнсиMAN».
Сергей Бондаренко работал в группе с 2007 года. Группа «Нэнси» была основана в 1992 году. Коллектив быстро стал популярным благодаря хитам «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!