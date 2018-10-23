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Убийцы Хашогги отправили отрезанные пальцы журналиста наследному принцу Мухаммеду (фото)
Во вторник, 23 октября, известный турецкий политик националистического толка Догу Перинчек заявил изданию Haberler.com, что турецкие спецслужбы уже нашли изуродованный труп журналиста Джамаля Хашогги, убитого в Стамбуле 2 октября. При этом Перинчек сослался на свои надежные источники.
Он заверил, что в ближайшее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об этом официально. Перинчек добавил, что останки Хашогги были обнаружены в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и было совершено убийство. По словам политика, палачи сняли с журналиста скальп, отрезали ему пальцы на руках и ногах.
Джамаль Хашогги
Официального заявления Эрдогана или кого-то из руководства Турции по делу об убийстве Хашогги ждут с большим нетерпением во всем мире. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Анкара крайне возмущена официальной версией гибели журналиста в Стамбуле, представленной властями Саудовской Аравии. Эр-Рияд с большим промедлением был вынужден признать, что 59-летний Джамаль Хашогги был убит в здании консульства Саудовской Аравии 2 октября. При этом подчеркивается, что это был якобы несчастный случай. Сотрудники дипмиссии пытались убедить оппозиционера вернуться на родину, но он отказался. В какой- то момент возникла драка. Кто-то захватил Хашогги сзади. Джамаль начал вырываться. В пылу борьбы его задушили.
В эту версию можно было бы поверить, если бы не множество нестыковок и недомолвок. Главная из них — генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил на весь мир, что не знает, куда после «трагической случайности» делся труп Хашогги!
Кроме того, в турецких СМИ каждый день всплывают все новые и новые детали, доказывающие, что убийство журналиста было спланировано. Турецкие власти обещают, что обнародуют все, имеющиеся у них аудио- и видеозаписи, а также прочие улики, говорящие о том, что Хашогги подвергли пыткам и расчленили.
Вот наиболее свежие утверждения, появившиеся в турецких СМИ, 22 и 23 октября. Опубликованы кадры, сделанные камерами наружного наблюдения возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, на которых изображен один 15 членов «убойного» отряда, прибывшего в тот же день утром из Эр-Рияда. Им командовал личный телохранитель наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда Махер Абдулазиз Мутреб. Кстати, у Мутреба генеральский чин. Так вот, Джамаль Хашогги вошел в консульство в 13:00 по местному времени. А спустя два часа камеры засняли, как он покидает здание.
Махер Абдулазиз Мутреб
На самом деле, это был не журналист, а переодетый в его одежду помощник Мутреба! Этот человек надел парик и очки, чтобы сходство с Хашогги было максимальным. Следовательно, этот обман был продуман заранее, чтобы можно было затем утверждать, что Джамаль спокойно покинул консульство.
Сообщается также, что турецкие спецслужбы перехватили все телефонные звонки, которые 2 октября сделал в Стамбуле Махер Абдулазиз Мутреб. Все они — всего 14 звонков — были на номера в Эр-Рияде, причем семь из них — на номер канцелярии наследного принца Мухаммеда. Утверждается, что сын короля Салмана лично отвечал на них. Мухаммед разговаривал с Хашогги! Принц пытался убедить журналиста вернуться в Эр-Рияд. Когда Джамаль отказался, последовал приказ убить упрямца.
Также утверждается, что после этого живому Хашогги отрезали все пальцы. Часть из них тут же отправили дипломатической почтой в Эр-Рияд принцу Мухаммеду в качестве доказательства того, что его приказ выполнен.
Кроме того, была показана видеозапись, как спустя несколько часов после убийства Хашогги во дворе консульства Саудовской Аравии в Стамбуле несколько мужчин жгут какие-то документы. Они похожи на членов «убойного» отряда Мутреба.
Ситуация с убийством Джамаля Хашогги вынудила многие страны мира заявить о возможном пересмотре своих отношений с Саудовской Аравией. В частности канцлер Германии Ангела Меркель распорядилась приостановить отправку немецкой военной техники Эр-Рияду. Выгодные контракты на сотни миллионов долларов заморожены до полного выяснения обстоятельств убийства в Стамбуле.
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