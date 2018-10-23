Дочь Майкла Джексона выходит замуж — СМИ

Шоу-бизнес

После многочисленных лесбийских романов Пэрис Джексон решила пойти под венец с мужчиной. Об этом сообщает американское издание Radar Online.

20-летняя дочь Майкла Джексона готовится к свадьбе с участником своей музыкальной группы The Wallflowers — Гэбриелом Гленном. Их отношения начались в начале этого года. Актриса, певица и модель, унаследовавшая значительную долю состояния своего звездного отца, обеспокоила своим решением семью. Родные советуют ей предварительно заключить брачный контракт. Пэрис не слишком задумывается о формальностях, так как уверена, что Гленн — ее родственная душа, которой можно полностью доверять. Однако, родственники полагают, что Гэбриел, у которого далеко не безупречная репутация, может просто использовать наивную девушку.

Помимо романа с моделью Карой Делевинь и другими знаменитостями женского пола, у мисс Джексон были также отношения с музыкантом Майклом Снодди и футболистом Честером Кастэлло.

Ранее Пэрис Джексон, экс-возлюбленная принца Гарри и другие звезды снялись полностью голыми в фотосессии с рыбами.

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