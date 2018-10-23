Спорт

Криштиану Роналду явился на встречу с журналистами в часах за 2 млн евро (фото)

Новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду удивил представителей СМИ дорогим аксессуаром во время пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (игра состоится на «Олд Траффорд» 23 октября). На руке знаменитого футболиста красовались часы Jacob& Co Caviar Tourbillon, украшенные 424 белыми и красными бриллиантами.

Как сообщает Daily Mail, такой аксессуар обошелся Роналду примерно в 2 миллиона евро. Ранее похожие часы себе заказывал известный нигерийский рэп-исполнитель Wizkid. Музыкант признался, что они обошлись ему почти в миллион евро. Часы Роналду изготовлены по несколько другому дизайну и оказались еще более дорогими.

Как утверждают британские СМИ, столь шикарные часы — нетипичный аксессуар для Роналду. Португалец стал партнером компании Jacob& Co в 2013 году, но до этого дня не носил часов дороже 100 тысяч фунтов стерлингов (113 тысяч евро). Появление Роналду на публике в рекордно дорогих часах связывают с повышенным вниманием к участию обладателя «Золотого мяча» в матче против бывшей команды.

Кстати, знаменитый боксер Флойд Мейвезер-младший неоднократно демонстрировал на публике свои часы за 14 миллионов фунтов стерлингов (примерно 15,8 млн евро).

Также во время общения с журналистами Криштиану рассказал, что не планирует праздновать гол, если забьет «МЮ» в знак уважения своей бывшей команде. Португалец уже забивал «МЮ» в 2013 году, когда выступал за «Реал», и тогда обошелся без празднования.

Напомню, что Криштиану Роналду защищал честь «МЮ» с 2003-го по 2009 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду установил мировой рекорд.

Фото Getty Images, as.com

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