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Украина продает скандальное арестованное судно "Норд"
Арестованный сейнер «Норд» (бортовой номер М -13−0057), переданный в октябре этого года прокуратурой АР Крым, выставлен на продажу. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выставило судно на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ со стартовой ценой в 1,6 млн гривен.
Сообщается, что аукцион состоится 7 ноября, заявки будут приниматься до 6 ноября.
«Стартовая цена 1626,181 тыс. грн, гарантийный взнос — 81,309 грн, минимальный шаг аукциона — 16, 262 тыс. гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, в марте этого года пограничники в украинских водах Азовского моря задержали рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Корабль морской охраны остановил судно-нарушитель в 15 милях от Обиточной косы. В ходе осмотра судна обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов. Судно было зарегистрировано в оккупированном Крыму, а у команды были российские паспорта, выданные в Керчи. «Норд» отконвоировали в порт Бердянска, где он находится и сейчас.
Судно построено в 1989 году в городе Азов (Россия). Его длина — 23,6 м, ширина — 6,5 м, мощность главного двигателя — 165 кВт, чистая вместимость — 32 тонны.
«В связи с событиями в Крыму судно было буквально „отжато“ Российской Федерацией. Оно было арестовано… и передано АРМА. В ходе проведения соответствующих мер обеспечения сохранности этого имущества — пока продолжается исполнительное производство — стало понятно, что затраты на хранение и содержание слишком велики. В соответствии с постановлением Кабмина, до момента решения о конфискации это судно будет реализовано», — цитирует «Интерфакс-Украина» начальника юридического управления агентства Андрея Потемкина.
Планируется, что средства от реализации поступят на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что блокада Россией Азовского моря свидетельствует о том, что РФ пытается переместить фронт с суши на море. По мнению экспертов, Азов — главное слабое место в обороне Украины на данный момент.
Также сообщалось, что передача украинским ВМС береговой охраной США катеров типа Island позволит усилить присутствие Украины в Азовском море.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?