- 15:53 Ради развлечения: под Днепром студенты убили бездомного
- 15:43 "Критически важным специалистам" запретили выезжать из оккупированного Донбасса
- 15:42 Масштабное ДТП в центре Киева: в полиции рассказали о выплате компенсаций
- 15:40 Она приняла удар на себя, чтобы мы жили: актер "Дизель Шоу" трогательно высказался о Марине Поплавской
- 15:29 В Черном море нашли самый старый в мире корабль
- 15:26 Ryanair оказалась в центре громкого расистского скандала
- 15:13 «Шахтер» на 95-й минуте упустил победу над «МанСити» в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
- 14:58 Без паники: СБУ вводит особый режим в Ивано-Франковской и Запорожской областях
- 14:49 Идеолог "русского мира" требует от России отменить "выборы" на оккупированном Донбассе
- 14:43 Подсыпали виагру в кофе: в закарпатской школе затравили десятиклассницу
Без паники: СБУ вводит особый режим в Ивано-Франковской и Запорожской областях
В двух областях Украины пройдут плановые тактико-специальные антитеррористические учения силовиков по противодействию диверсионным угрозам. Во вторник, 23 октября, стартуют учения СБУ в Запорожской области, в среду, 24 октября, — в Ивано-Франковской.
Отрабатывать навыки сотрудники спецслужбы будут в условиях, приближенных к реальным.
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-офицер УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко, тренировки пройдут на территории Мелитополя и Мелитопольского района. В рамках обучения в некоторых населенных пунктах также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств. Кроме того, правоохранители могут проводить проверку документов и осматривать личные вещи граждан.
В Прикарпатье тренировка сотрудников СБУ будет проходить на территории международного аэропорта «Ивано-Франковск» с использованием специальной техники и вооружения.
«В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители областных органов исполнительной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении главка спецслужбы.
Жителей обеих областей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, а также обязательно носить с собой документы, которые удостоверяют личность.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Служба безопасности Украины выявила в своих рядах вражеского агента.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!