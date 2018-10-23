Украина

Без паники: СБУ вводит особый режим в Ивано-Франковской и Запорожской областях

В двух областях Украины пройдут плановые тактико-специальные антитеррористические учения силовиков по противодействию диверсионным угрозам. Во вторник, 23 октября, стартуют учения СБУ в Запорожской области, в среду, 24 октября, — в Ивано-Франковской.

Отрабатывать навыки сотрудники спецслужбы будут в условиях, приближенных к реальным.

Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-офицер УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко, тренировки пройдут на территории Мелитополя и Мелитопольского района. В рамках обучения в некоторых населенных пунктах также возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств. Кроме того, правоохранители могут проводить проверку документов и осматривать личные вещи граждан.

В Прикарпатье тренировка сотрудников СБУ будет проходить на территории международного аэропорта «Ивано-Франковск» с использованием специальной техники и вооружения.

«В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители областных органов исполнительной власти и местного самоуправления», — говорится в сообщении главка спецслужбы.

Жителей обеих областей просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, а также обязательно носить с собой документы, которые удостоверяют личность.

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