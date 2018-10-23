В центре Киева появилась реклама прокремлевской партии из "дела Бабченко"

Украина

В центре Киева появилась рекламные ситилайты партии «Розумна сила», о прямом финансировании которой из РФ ранее заявляла СБУ в ходе расследования заказа убийства журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующее фото в соцсети опубликовала журналистка Кристина Бердинских.

Партия позиционирует себя как альтернативу «старым политикам».

«Хочеш миру — геть старих! Хочеш змін — поклич нових!» — гласит рекламный слоган.

«Помните, по делу Аркадия Бабченко СБУ заявила о том, что заказчики финансировали из РФ украинскую политическую партию „Розумна сила“? И что финансирование происходило под руководством высших чиновников РФ? Сегодня „Розумна сила“ спокойно рекламирует себя в центре Киева. Интересно, что партия имеет в виду, когда говорит „Поклич нових“?» — задается вопросом Бердинских.

Напомним, бизнесмен Борис Герман, которого СБУ называет заказчиком убийства Бабченко, рассказал следствию, что им было обнаружено много путей доставки денег из России в Украину.

«Например, партия «Розумна сила» финансируется этим фондом, частным фондом Путина, — сказал тогда Герман.

В конце мая стало известно о расстреле в Киеве оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Однако уже спустя полтора дня на брифинге руководители СБУ опровергли его гибель, назвав дезинформацию составляющей спецоперации по спасению журналиста от наемного киллера. Тогда же стало известно, что для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Бориса Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. Однако тот вместо выполнения заказа обратился в СБУ.

В октябре 2018 года Германа приговорили к четырем годам лишения свободы.

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