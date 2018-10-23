Дает невероятный прилив сил: в Украине создан уникальный прибор, влияющий на все живое (фото)

Наука и технологии

Инженер из Киева Александр Дьяченко разработал не имеющий аналогов генератор электромагнитного поля определенной частоты, которое, как показывают результаты испытаний, благотворно влияет на все живое. Разработка была представлена на одном из крупнейших в стране конкурсе стартапов Sikorsky Challenge 2018 в Национальном техническом университете Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского». Как сообщали «ФАКТЫ», свои разработки на этом научно-техническом конкурсе представляли в том числе и школьники.

— Создал я этот аппарат случайно, — рассказал «ФАКТАМ» инженер Александр Дьяченко. — Зарабатываю на жизнь обслуживанием и ремонтом электротехники. А для души у меня есть лаборатория, в которой делаю всякие приборы, провожу исследования. Некоторое время назад я собрал электрическую схему для решения одной из специальных задач. Подключил ее к электричеству и вскоре ощутил прилив сил. Я был порядком уставшим — и вдруг будто выпил эликсир бодрости. Сразу не связал это с воздействием прибора. Утром почувствовал, что очень хорошо отдохнул, словно на курорте побывал.

Размышления над тем, в чем причина столь чудесного самочувствия, привели к мысли — а не воздействие ли это излучения от собранной накануне схемы. Я ее раскоммутировал и понял, что по ошибке собрал схему вопреки правилам. Позвонил кандидату медицинских наук профессору Александру Федоричу, с которым у нас есть несколько совместных разработок. Мы стали испытывать случайно созданный прибор на себе и на растениях.

*Александр Дьяченко: «Листья лимона, которые подвергались воздействию электромагнитного поля, в верхнем ряду. Листья, выросшие без стимулятора, — в нижнем»

— Какие результаты?

— Удивительные. Вот полюбуйтесь на этот планшет (Александр Петрович взял со стола картонку с прикрепленными к ней листьями лимона). В верхнем ряду листья, подвергавшиеся воздействию поля от моего прибора, а в нижнем — выросшие без стимулятора. Разница между ними, как видите, впечатляющая — находившиеся в зоне действия аппарата листья раза в четыре больше. Рядом с моей лабораторией растут каштан, липа и вишня. Минувшим летом листья на них вымахали необычайно больших размеров. Особенно на каштане — на ветках, которые ближе всего к окнам лаборатории, они выросли до 70 сантиметров в длину!

Мы с профессором многократно подвергали себя воздействию полем, которое генерирует мой прибор. Это неизменно давало положительный эффект — мы ощущали прилив сил.

— Вы проверяли, насколько излучение прибора безопасно? Не исключено ведь, что оно наносит скрытый вред здоровью.

— Мы обращались к генетикам (я не уполномочен разглашать, в каком учреждении они работают). Их выводы внушают оптимизм — не обнаружено ни малейших мутаций клеток организмов, подвергавшихся воздействию поля, которое генерирует мой прибор.

— Где планируете его использовать?

— Ищу тепличные хозяйства, которые бы согласились поставить у себя несколько моих приборов (радиус их действия от 5 до 15 метров — в зависимости от настроек). Цель эксперимента — проверить возможность выращивания в теплицах овощей без применения химикатов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других украинских стартапах. Так, супруги Ксения и Роман Белкины разработали прибор, который «чувствует» приближение сердечного приступа за два часа. А друзья детства Алексей Жоголев и Владимир Павлов создали счетчик, позволяющий существенно экономить электричество.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter