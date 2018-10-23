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Появилось фото рельсового автобуса, который будет возить пассажиров из Киева в аэропорт "Борисполь"
«Укрзалізниця» завершила строительство эстакады через автодорогу Киев — Харьков для экспресса, который собираются до конца года запустить в аэропорт «Борисполь». Сейчас обустраивают железнодорожную станцию «Борисполь-аэропорт» (вблизи терминала D).
В сети появилось фото рельсового автобуса, который будет доставлять пассажиров из Киева в аэропорт «Борисполь». Интригу больше не держат: красивые автобусы фирмы Pesa Bydgoszcz SA (на маршруте их будет четыре и один резервный) станут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала до главных воздушных ворот страны. Ремонтировали рельсовые автобусы, обновляли интерьер и красили вагоны в локомотивном депо «Гречаны». В каждом вагоне 90 сидячих мест. За год в таких автобусах планируют перевозить не менее 2,67 миллиона пассажиров.
На скоростной линии от Борисполя до аэропорта нужно было достроить 3,2 км путей и 340-метровую однопутную ж/д эстакаду над трассой Киев — Харьков, а также две остановочные платформы. Линия проляжет от вокзала Киев-Пассажирский через станцию «Выдубичи» к терминалу D, к станции «Борисполь-аэропорт», где и располагаются две платформы длиной по 114 метров. А отправляться автобус будет с 14-го пути Центрального ж/д вокзала и, по расчетам проектировщиков, весь маршрут преодолеет за 35 минут (ориентировочная стоимость проезда — 80−120 гривен).
Для справки
Железнодорожные экспрессы, курсирующие между городами и аэропортами, — мировая практика. Так, например, Вена связана с аэропортом железнодорожными коммуникациями, и до города может подкинуть поезд-экспресс (City Airport Train CAT) за 12 евро в одну сторону или за 21 евро туда и обратно. Скоростной САТ идет до центра Вены 16 минут.
В Италии поезд из города Фьюмичино в аэропорт Леонардо да Винчи едет более получаса (цена билета — 14 евро) с 15−30-минутным интервалом.
Столица Литвы Вильнюс соединена с аэропортом регулярными железнодорожными рейсами. Поезд ходит 16 раз в сутки, и поездка занимает всего семь минут. Билет за 0,70 евро можно купить заранее на сайте оператора, в кассах ЖД-вокзала или прямо в поезде.
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