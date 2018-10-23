- 20:46 Путин захотел срочно встретиться с Трампом
- 20:37 Королевский шок: вопреки этикету Елизавету II публично поцеловали
- 20:25 Греция отказалась передать Испании задержанного украинского капитана
- 19:53 В Киеве произошло второе за день масштабное ДТП: подробности и фото
- 19:49 Где смотреть «Шахтер» – «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:48 Букмекеры уменьшили шансы "Шахтера" на победу в матче Лиги чемпионов с "МанСити"
- 19:45 Дает невероятный прилив сил: в Украине создан уникальный прибор, влияющий на все живое
- 19:42 После керченской трагедии в Крыму провели соревнование по стрельбе среди подростков
- 19:38 Футбол на ТВ: где смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
- 19:31 Идентичные сестры-близнецы превратились в братьев
После керченской трагедии в Крыму провели соревнование по стрельбе среди подростков
После массового расстрела в Керчи в Симферопольском районе оккупированного Крыма устроили соревнование по пулевой стрельбе «Меткий стрелок». В соревнованиях приняли участие кадеты МБОУ «Гвардейская школа № 1», юнармейцы Симферопольского района, воспитанники военно-спортивных клубов Симферопольского района «САРМАТ», «Ратники Руси».
«Участники выполнили зачетные стрельбы из положения ВП-1 в двух возрастных категориях: кадеты (11−13 лет) и воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы (14−16 лет)», — сообщили организаторы.
Крымский блогер RoksolanaToday&Крым отреагировала на проведение соревнований напоминанием о керченской трагедии.
«В контексте. В Симферопольском районе состоялись соревнования по пулевой стрельбе „Меткий стрелок“ при поддержке управления образования», — написала она.
«Жесть. Им нужно больше стрелков», — прокомментировал запись блогер «Крымский бандеровец».
Отметим, 23 октября в оккупированной Керчи возобновили занятия в местном политехническом колледже, где 17 октября произошла бойня. Ее жертвами стал 21 человек. По официальной версии следствия, взрывы и стрельбу в родном заведении устроил студент Влад Росляков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!