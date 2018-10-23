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Происшествия

После керченской трагедии в Крыму провели соревнование по стрельбе среди подростков

19:42 23 октября 2018   144
Участники соревнований по стрельбе
Инф. «ФАКТОВ»

После массового расстрела в Керчи в Симферопольском районе оккупированного Крыма устроили соревнование по пулевой стрельбе «Меткий стрелок». В соревнованиях приняли участие кадеты МБОУ «Гвардейская школа № 1», юнармейцы Симферопольского района, воспитанники военно-спортивных клубов Симферопольского района «САРМАТ», «Ратники Руси».

«Участники выполнили зачетные стрельбы из положения ВП-1 в двух возрастных категориях: кадеты (11−13 лет) и воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы (14−16 лет)», — сообщили организаторы.

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым отреагировала на проведение соревнований напоминанием о керченской трагедии.

«В контексте. В Симферопольском районе состоялись соревнования по пулевой стрельбе „Меткий стрелок“ при поддержке управления образования», — написала она.

«Жесть. Им нужно больше стрелков», — прокомментировал запись блогер «Крымский бандеровец».

Отметим, 23 октября в оккупированной Керчи возобновили занятия в местном политехническом колледже, где 17 октября произошла бойня. Ее жертвами стал 21 человек. По официальной версии следствия, взрывы и стрельбу в родном заведении устроил студент Влад Росляков.

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