Полтавские чиновники стали «инвалидами», чтобы бесплатно получить элитные авто

Происшествия

Коррупционную схему с участием чиновников Полтавской областной госадминистрации расследуют полиция и прокуратура.

Как стало известно из реестра судебных решений, госслужащие Департамента социальной защиты населения совместно с ответственными лицами областного Центра медико-социальной экспертизы в течение двух лет обманывали государство, прикрываясь благими намерениями.

Они способствовали людям с инвалидностью ввозить из Европы подержанные автомобили без уплаты налогов и растаможки, то есть как гуманитарную помощь. Но… закавыка была в том, что чиновники оформляли «инвалидами» нужных им людей. В этот список, кстати, попал и один из заместителей полтавского губернатора, который получил таким образом Mercedes Benz 2009 года, а также глава фракции одной из политических партий в Полтавском горсовете. Последний добавил в свою коллекцию к Toyota Land Cruicer, Toyota Aurion и Porshe Cayenne еще и Audi A6 1998 года выпуска, которую получил из Германии в июле прошлого года.

Впрочем, обладателями дешевых авто становились и люди, которые действительно имели инвалидность. Естественно, за определенную мзду (сумма взяток в материалах дела не указана).

В коррупционной схеме были задействованы несколько посредников. Один из них, житель Лубнов, подыскивал кандидатов в «инвалиды» и договаривался с сотрудниками лечебных учреждений и МСЕК о подделке заключения о том, что конкретный гражданин нуждается в транспортном средстве.

Другой посредник подыскивал автомобили в Германии. Кроме того, в его обязанности входило уговорить продавца подписать документ о том, что он передает машину в Украину в качестве гуманитарной помощи. Будущему владельцу эта «услуга» тоже предоставлялась не бесплатно.

После этого еще один участник схемы, находившийся в Кременчуге, подделывал дарственные на авто, договоры купли-продажи, документы о пересечении границы и т. д. Документы в случае необходимости отправлялись «Новой почтой».

Согласно материалам открытого уголовного производства, «курировал» процесс специалист отдела по делам инвалидов и ветеранов Департамента социальной защиты населения областной госадминистрации, который был знаком с предпринимателем, занимающимся ввозом подержанных машин из Европы.

Уголовное производство областная прокуратура открыла по ч.2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, что послужило причиной тяжелых следствий). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права заимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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