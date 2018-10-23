Происшествия

ДТП с краном в центре Киева: всплыли новые подробности об отказавших тормозах (видео)

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту масштабного ДТП на бульваре Леси Украинки, где автокран протаранил два десятка авто. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, к делу приобщено видео из соцсетей, на котором видно, что грузовик, который, кстати, принадлежит коммунальному предприятию, даже не пытался тормозить.

«Очевидно, информация водителя о том, что отказали тормоза, может быть правдивой. Она будет в ходе следствия проверяться», — заявила спикер.

Также будет проверяться, почему водитель оказался в центре города с таким крупногабаритным транспортом.

«ФАКТЫ» сообщали, что в результате масштабного ДТП к медикам обратились три человека, из них госпитализировали одну женщину.



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