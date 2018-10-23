«Из приемника полился гимн Украины!»: в оккупированной Горловке заработало радио «Армия FM»

Украина

Утром 23 октября сразу в нескольких микрорайонах оккупированной Горловки на Донетчине появился устойчивый сигнал украинского радио «Армия FM». При том, что последние четыре года здесь можно было поймать только российские радиостанции.

Неожиданной радостью местные жители делились в соцсетях. «ФАКТАМ» удалось связаться с горловчанами, которые работают на предприятии, охраняемом российскими боевиками.

«Случайно получилось. В семь утра мы, как обычно включили радио, и из приемника вдруг полился гимн Украины. Мы бросились к окнам, посмотреть, как далеко наши охранники — они дежурят во дворе — успеем ли мы дослушать или стоит уже приглушить. „Рашиков“ (так жители ОРДЛО называют между собой оккупантов. — Авт.) жутко раздражает украинская речь, а особенно наш гимн. Они бы вычислили, на какой частоте вещает украинская радиостанция и доложили своему руководству. А те уже будут принимать меры, чтобы заглушить сигнал. Или просто у нас приемник заберут. Но сегодня они часов до 8 к нам не заглядывали, и мы слушали современные украинские песни. Оказалось, что это радио „Армия FM“. Не знаем, как получилось, что идет устойчивый сигнал на частоте одного из российских радио-каналов. Так что теперь у нас есть своя маленькая радость. Когда охрана далеко, мы будем включать „Армия FM“. „Кусочек“ новостей успели сегодня прослушать», — рассказали «ФАКТАМ» работники одного из предприятий в оккупированном городе.

Собеседники также отметили, что, списавшись со знакомыми в социальной сети, обнаружили, что еще в нескольких микрорайонах Горловки пробился устойчивый сигнал радио «Армия FM».

Инструкция по поиску нужной частоты на страничке этого канала есть. Но, по словам собеседников, следуя ей, не всегда удается поймать сигнал — украинские радио и телевидение в ОРДЛО глушат. Блокируют и сайты в интернете. Устойчивая телекартинка только у тех, у кого есть спутниковая антенна.

*Люди шли пешком 2 км, ловили связь, чтобы радостную новость узнали за пределами Горловки

Собеседники попросили «ФАКТЫ», узнать, что за передачу они слушали сегодня утром. «Кто пел? Понравилось!» — восхищались горловчане.

«Это был утренний соул: „Рота подъем!“. В передаче сегодня у нас звучали „Лови момент“ в исполнении группы „Антитела“, был в эфире и коллектив ТНМКонго. Эта передача у нас в эфире каждое утро — с понедельника по пятницу в 7:00. Вот уже два года мы работаем 24 часа в сутки. Услышать нас можно на ФМ-волнах на востоке Украины. На остальной территории страны пока лишь на нашем сайте: http://www.armyfm.com.ua», — рассказала «ФАКТАМ» начальник Центральной телерадиостудии Минобороны Украины Яна Холодная.

«Я пока мы переписывались, тоже поймал сигнал „Армия FM“! Сходил в соседний дом — там тоже есть! Вы ж только адреса не пишите, а то „рашики“ придут и заглушат!» — попросил собеседник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боевики обстреляли пункт пропуска на Донбассе.

В оккупированном Донецке продолжают зачистку всего, что хоть как-нибудь связано с ликвидированным главарем «ДНР» Захарченко.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что «критически важным специалистам» запретили выезжать из оккупированного Донбасса.

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