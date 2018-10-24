«Шахтер» – «Манчестер Сити» – 0:3: видеообзор матча Лиги чемпионов

Спорт

Донецкий «Шахтер» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА уступил на своем поле сильнейшему клубу Англии — «Манчестер Сити».

У «горняков» уже имелся положительный опыт игры с «горожанами» в прошлогоднем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы — выступая вместе с «МанСити» на групповом этапе, подопечные Паулу Фонсеки обыграли команду Хосепа Гвардиолы в последнем туре и благодаря этому вышли в 1/8 финала. Вот только надеяться на положительный результат в нынешнем поединке было ой как сложно, учитывая кадровые проблемы «горняков» — в частности, из-за повреждений не смогли принять участие в игре ведущие игроки донецкого клуба Марлос и Тайсон.

Да и у «Манчестер Сити» настрой был несколько иным, чем в декабре 2017-го, когда «Шахтер» одержал минимальную победу (2:1). Сразу взяв игру под свой контроль, команда Хосепа Гвардиолы не дала усомниться в своем превосходстве вплоть до финального свистка. А свое преимущество «горожане» смогли воплотить в три забитых мяча — в первом тайме с интервалом в пять минут отличились Давид Сильва и Ляпорт, а после перерыва окончательную точку поставил только вышедший на замену Бернардо Силва.

Финальный свисток зафиксировал победу «Манчестер Сити» со счетом 3:0 — в последний раз «Шахтер» настолько крупно проигрывал на домашней арене 11 лет назад, когда уступил итальянскому «Милану» (0:3).

В другом матче группы «Хоффенхайм» и «Лион» расписали результативную ничью — 3:3 (Крамарич, 33, 47, Жоэлинтон, 90+2 — Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67).

После трех туров положение команд в группе «F» следующее: 1. Манчестер Сити — 6 очков, 2. Лион — 5, 3. Хоффенхайм — 2, 4. Шахтер — 2.

«ФАКТЫ» вели трансляцию матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити», завершившегося убедительной победой гостей.

Фото ФК «Шахтер»

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