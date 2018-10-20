24 октября 2018

Ровно 79 лет назад, 24 октября 1939 года, в американском городе Вилмингтон произошло историческое событие мирового масштаба. В продаже появились первые женские нейлоновые чулки. Ажиотаж был просто сумасшедший! Ещё бы, ведь несколько месяцев подряд рекламные агенты компании DuPont, разъезжая по всей стране, буквально вдалбливали в женские головы рекламную фразу, готовящую потенциальных покупательниц к появлению на рынке абсолютно, на их взгляд, революционного товара: ''Носить чулки из шёлка, а не из нейлона — это всё равно, что предпочесть лошадь автомобилю!''

Реклама подействовала. Первая партия качественно новых чулков была раскуплена мгновенно. Некоторые дамочки, потеряв голову от счастья, не сдерживали своих желаний и принимались примерять чулочки прямо на городских улицах. Вскоре товар начал поступать во все крупные универмаги, устанавливая один за другим рекорды продаж. К примеру, в Нью-Йорке за один только день в начале 1940 года было продано 5 миллионов пар!!! Кстати, название слова нейлон произошло от соединение в одно слово первых букв Нью-Йорка и Лондона в английской транскрипции (nylon).

Вообще-то чулки были изобретены в Древней Греции ещё до нашей эры. Вязали их тогда из тонкой шерсти и, как правило, на протяжении многих веков они считались предметом мужской одежды. Потом чулки на какое-то время вышли из обихода. И вернулись в гардероб европейцев только в период Средневековья. Испанские воины (реконкисты) подглядели идею у арабов и снова включили чулки в список мужской одежды. А уже в XVII веке с подачи маркизы де Помпадур, фаворитки французского короля Людовика XV и одной из инициаторов появления первой фарфоровой мануфактуры во Франции, чулки в Европе начали носить и женщины. Правда, если мужские чулки носились открыто, то женские были спрятаны под многослойной одеждой. Показать чулок из-под наряда для барышень считалось верхом неприличия. И только в начале прошлого века, когда женские юбки стали короче, дамам стало куда удобнее демонстрировать свои ножки в красивых чулочках.

Кстати, в советское время нейлоновые чулки считались страшным дефицитом (хотя что тогда дефицитом не считалось?!). Те, что производились в СССР, были качества ужасного. Вот почему особенно ценились привозимые из ГДР и Чехословакии. Достать их было крайне сложно. А сохранить целыми — порой ещё сложнее. Берегли, как зеницу ока. Занашивали до дыр. А потом эти дыры пытались штопать… И всё равно не выбрасывали. Ведь можно было потом ''носить под брюки'' или использовать как сетку для хранения лука на балконе. Ну, кто ж такое богатство просто так будет выбрасывать?

Специалисты утверждают, что мода на женские чулки, в том числе и нейлоновые, постепенно возвращается. Так что будем считать, что этот экскурс в историю способен вызвать у наших читательниц определённый интерес. А сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.