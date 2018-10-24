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В Швейцарии поймали российских хакеров, готовившихся атаковать допинговое агентство
В Швейцарии задержали двух российских хакеров. Они планировали устроить кибератаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства в Лозанне и ряд других учреждений в стране.
Ранее деятельность российских хакеров на своей территории пресекли Литва, Чехия, двое хакеров были арестованы в Нидерландах. Следствие подозревает, что последняя группировка пыталась взломать серверы Всемирного антидопингового агентства в 2016 году.
Очередных кибермошенников задержали в Швейцарии 23 октября, а до этого разведслужба страны получила информацию о готовящейся кибератаке. Следственные органы Швейцарии продолжать изучать деятельность хакерской группировки, сообщает Deutsche Welle. Киберпреступники активны в Швейцарии, поскольку здесь расположены представительства влиятельных международных организаций и учреждений.
Напомним, кибератаки против Всемирного антидопингового агентства со стороны российских группировок начались после допингового сканадала с участием российских атлетов в ноябре 2015 года. На снятие санкций с российских антидопинговых структур евросообщество решилось лишь через три года после вскрывшейся аферы.
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