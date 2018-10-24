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Юноша публично предложил девушке руку, сердце, Lamborghini и убедился, что не в деньгах счастье (видео)
В сети стало вирусным видео, снятое в Китае. Состоятельный молодой человек решил публично сделать предложение девушке. Опустившись на одно колено, он попросил ее выйти за него замуж, преподнеся огромный букет цветов и роскошный оранжевый автомобиль Lamborghini, стоявший неподалеку. И был потрясен, услышав ответ: «Извини, но я не хочу».
Влюбленный начал уговаривать смущенный предмет своего обожания. «У меня есть деньги. Я могу купить тебе таких машин, сколько захочешь! Выходи за меня! Выходи за меня!». На что девушка сказала: «И что с того, что у тебя есть деньги!». Оттолкнув букет, она убежала. Отвергнутый жених отреагировал очень остро. Он швырнул цветы в приятеля, который вел съемку. И начал в припадке ярости крушить стоявший рядом лоток с рекламными товарами. Расстроившегося парня еле сдерживали друзья, ставшие свидетелями его позора.
По материалам Daily Star.
Ранее не менее плачевно в Китае завершилось другое предложение руки и сердца. Тогда невеста предложила возлюбленному себя, машину и чемодан с деньгами за преодоление страха высоты.
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