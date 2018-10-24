Почему бензин дешевеет, а сжиженный газ дорожает

Деньги

На отечественных заправках наблюдается необычная ситуация. В то время как бензин продолжает падать в цене, сжиженный газ, считающийся более бюджетным горючим, напротив, заметно дорожает. Также растут цены на дизельное топливо. В среду, 24 октября, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни и составляет 32,97 грн, дизельного топлива — 31,96 грн, а сжиженного газа — 16,25 грн.

Снижение цены на бензин связано исключительно с ситуацией на мировом нефтяном рынке. Во вторник, 23 октября, вечером стоимость барреля нефти Brent снизилась на 2,78% и достигла минимальной за последние пять недель отметки — 77,61 доллара. Очередной виток снижения нефтяных котировок произошел в ожидании публикации статистических данных о коммерческих запасах сырой нефти в США. Также влияние на рынок оказало заявление Саудовской Аравии о готовности взять на себя ответственность за ситуацию на энергетических рынках.

А вот со сжиженным газом ситуация не столь радужная. С начала октября оптовая цена тонны сжиженного газа выросла на 2180 грн (7,7%) и на 22 октября достигла максимального за последний год уровня — 28 360 грн. По данным экспертов Консалтинговой группы «А-95», увеличение цены обусловлено несколькими факторами. Главным специалисты называют дефицит данного топлива из-за сокращения импортных поставок. Дополнительный фактор — ухудшение работы железной дороги. По оценкам «Украинской ассоциации сжиженного газа», на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов со сжиженным газом.

Стоит напомнить, что заметный скачок стоимости литра сжиженного газа произошел в июле. Правда, тогда пиковой считалась цена 14 гривен за литр.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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