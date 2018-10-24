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Одинокого турка арестовали за то, что он 45 тысяч раз за год звонил в полицию "поговорить за жизнь"

10:45 24 октября 2018   61
Руки с телефоном
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

55-летний житель Турции Шереф Чан арестован и может провести до пяти лет в тюрьме по обвинению в «препятствовании службе общественных институтов». За год одинокий турок 45 210 раз звонил в полицию. Но не подавал никаких жалоб — а просто хотел «поговорить за жизнь» с любым, кто возьмет трубку. Так, в один из дней он совершил более ста телефонных звонков.

Как пишет Punchng.com, дело начал расследовать отдел коммуникаций и электроники полиции Стамбула. Теперь Шерефу придется предстать перед судом.
«Я развелся с женой два года назад. Я все время пил. И звонил по экстренной линии потому, что чувствовал себя в депрессии и одиноким. Я сожалею о своих действиях и больше так не буду», — заявил Чан в свое оправдание. Подействует ли оно на судью — покажет время.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что суд запретил британке петь, приравняв это действие к «криминальному поведению».

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