Трамп назвал убийство Хашогги "худшей тайной операцией в истории"

Мир

Во вторник, 23 октября, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон аннулирует визы подданным Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Преступление было совершено 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сообщила, что речь идет о 21 человеке, однако их имена называть не стала.

Помпео назвал убийство журналиста «безжалостными действиями». Он подчеркнул, что США не намерены терпеть подобное, и добавил, что Вашингтон рассматривает также введение финансовых санкций в отношении причастных к убийству Хашогги.

В тот же день в редакции газеты The Washington Post, обозревателем которой Джамаль работал последний год, состоялась гражданская панихида по убитому журналисту. На ней присутствовал вице-президент США Майк Пенс. Он сообщил, что директор ЦРУ Джина Хаспел 22 октября отправилась в Стамбул, чтобы ознакомиться с материалами расследования, проводимого турецкой полицией и спецслужбами по делу Хашогги. Дальнейшие действия Белого дома будут зависеть от отчета Хаспел.

Окончательно позицию США прояснил президент Дональд Трамп. Он назвал убийство Хашогги «худшей тайной операцией в истории». Таким образом, хозяин Белого дома дал всем понять, что согласен с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прямо обвинил правительство Саудовской Аравии в «планировании и осуществлении политического убийства».

Вместе с тем Трамп напомнил журналистам о том, какую важную роль играют отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом. По его словам, «Саудовская Аравия — надежный союзник и ведущий инвестор в американскую экономику». «Это миллиарды долларов, это большое количество рабочих мест для американских граждан. А еще там, на Ближнем Востоке, есть ужасный злобный Иран. А еще Россия и Китай будут счастливы, если мы прекратим сотрудничество с саудитами. Безусловно, все это никак не оправдывает то, что произошло в Стамбуле… Мы никого не покрываем. Пусть решение принимает Конгресс», — заявил Трамп, фактически переложив ответственность на Палату представителей и Сенат США.

Все эти громкие заявления в Вашингтоне последовали после того, как всплыли новые детали убийства Джамаля Хашогги.

Вечером 23 октября телеканал CNN Turk сообщил, что турецкая полиция обыскала автомобиль, принадлежащий консульству Саудовской Аравии в Стамбуле. Mercedes-Benz E-класса с дипломатическими номерами был обнаружен на частной парковке в районе Султангази. Машина находилась там несколько дней и не досматривалась в ходе обысков автотранспорта саудовского консульства. В автомобиле нашли компьютер и документы, очевидно, принадлежавшие Хашогги. Работник парковки рассказал, что Mercedes оставил 7 октября саудовский атташе. Обычно он приезжал вместе с шофером, но в тот день был в машине сам. Затем 18 октября атташе снова приехал на парковку на BMW, вытащил из него три чемодана и переложил их в Mercedes. Турецкая полиция изучает найденные в автомобиле вещи. Особый интерес представляет компьютер.

Напомним, во вторник, 23 октября, известный турецкий политик националистического толка Догу Перинчек заявил изданию Haberler.com, что турецкие спецслужбы уже нашли изуродованный труп журналиста Джамаля Хашогги. При этом Перинчек сослался на свои надежные источники. Перинчек добавил, что останки Хашогги были обнаружены в колодце на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где и было совершено убийство. По словам политика, палачи сняли с журналиста скальп, отрезали ему пальцы на руках и ногах. Официально его слова до сих пор не подтверждены.

Также опубликованы кадры, сделанные камерами наружного наблюдения возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, на которых изображен один 15 членов «убойного» отряда, прибывшего в тот же день утром из Эр-Рияда. Им командовал личный телохранитель наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда Махер Абдулазиз Мутреб. Кстати, у Мутреба генеральский чин. Так вот, Джамаль Хашогги вошел в консульство в 13:00 по местному времени. А спустя два часа камеры засняли, как он покидает здание.

На самом деле, это был не журналист, а переодетый в его одежду помощник Мутреба! Этот человек надел парик и очки, чтобы сходство с Хашогги было максимальным. Следовательно, этот обман был продуман заранее, чтобы можно было затем утверждать, что Джамаль спокойно покинул консульство.

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