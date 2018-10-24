Букмекерские конторы: рейтинг ТОП-100

Спорт

Опытные любители ставок на спорт знают, что в современном интернет-пространстве можно встретить большое число веб-сайтов различных букмекерских контор. С одной стороны кажется, что такой выбор должен только способствовать игрокам в поиске подходящих под их задачи букмекеров, но с другой — это может оказаться проблемой, так как разобраться в подобном массиве информации часто непросто даже капперам с опытом, не говоря уже о новичках и игроках-любителях.

Оказать помощь в решении подобной задачи может рейтинг букмекерских контор ТОП-100, представленный на сайте SportStatist.com. Его главной особенностью и отличием от других подобных рейтингов является комплексный подход к оценке операторов ставок. Так, наряду с мнением специалистов букмекерского бизнеса здесь для градации букмекеров учитываются также довольно точные статистические данные. Речь о местах интернет-ресурсов букмекерских контор в глобальном интернет-трафике, которые напрямую зависят от посещаемости их сайтов. Все это вместе позволило в результате создать достаточно точный и справедливый рейтинг, который и получил в итоге название ТОП-100.

Интересно, что рейтинг букмекерских контор ТОП-100 является главным, но не единственным на представленном ресурсе, так как кроме него тут можно встретить и другие букмекерские рейтинги. К примеру, современным молодым игрокам должно быть интересно ознакомиться со списком букмекерских контор, которые лучше всего подходят для ставок на киберспорт, или с рейтингом операторов ставок, которые принимают различные виды криптовалют. Еще пользователи данного ресурса могут узнать о принципах работы лучших бирж ставок мира и принять участие в голосовании за звание лучшего букмекера по мнению самих игроков.

Помимо непосредственно букмекерских рейтингов, на сайте SportStatist.com присутствует также разнообразная сопутствующая информация для любителей спортивного беттинга. Так, в разделе «База знаний» ресурса игроки могут ознакомиться с популярными стратегиями ставок на спорт и прочей полезной информацией по этой теме. А в разделе «LIVE» в любое время дня и ночи доступна оперативная информация о результатах событий по разным видам спорта. Также на сайте есть подробная футбольная статистика и разделы с последними спортивными новостями, большинство которых относятся к виду спорта № 1 в мире.

Суммируя вышесказанное, можем заключить, что данный ресурс должен стать как надежным проводником в мир ставок на спорт для новичков, так и полезным справочным пособием для опытных капперов. А ознакомиться с последними данными рейтинга букмекерских контор «ТОП-100» можно по этой ссылке >>>



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