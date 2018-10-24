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Букмекерские конторы: рейтинг ТОП-100
Опытные любители ставок на спорт знают, что в современном интернет-пространстве можно встретить большое число веб-сайтов различных букмекерских контор. С одной стороны кажется, что такой выбор должен только способствовать игрокам в поиске подходящих под их задачи букмекеров, но с другой — это может оказаться проблемой, так как разобраться в подобном массиве информации часто непросто даже капперам с опытом, не говоря уже о новичках и игроках-любителях.
Оказать помощь в решении подобной задачи может рейтинг букмекерских контор ТОП-100, представленный на сайте SportStatist.com. Его главной особенностью и отличием от других подобных рейтингов является комплексный подход к оценке операторов ставок. Так, наряду с мнением специалистов букмекерского бизнеса здесь для градации букмекеров учитываются также довольно точные статистические данные. Речь о местах интернет-ресурсов букмекерских контор в глобальном интернет-трафике, которые напрямую зависят от посещаемости их сайтов. Все это вместе позволило в результате создать достаточно точный и справедливый рейтинг, который и получил в итоге название ТОП-100.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...