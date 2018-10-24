Происшествия

Утром 24 октября движение транспорта к пункту пропуска на украинско-российской границе «Гоптовка» (Харьковская область) и в обратном направлении было заблокировано в течение часа. Ранее на этом же пункте пропуска группа неизвестных пыталась блокировать работу пограничников. Причиной нового инцидента, как сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы Харьковского областного главка Нацполиции Украины Елена Баранник, стала угроза мужчины подорвать себя в автомобиле Samand.

«К правоохранителям стационарного поста полиции неподалеку от пункта пропуска „Гоптовка“ обратился водитель такси, сообщивший, что его неадекватный пассажир угрожает подорвать себя бомбой, которая находится у него в пакете. Сразу же после этого в действие был введен специальный план „Гром“, а на место случившегося выехали взрывотехники, экстренные службы и начальник полиции области Олег Бех», — сказала начальник пресс-службы.

По словам начальника полиции Харьковщины Олега Беха, в ходе переговоров с «бомбистом» правоохранителям удалось открыть дверь автомобиля и задержать мужчину.

«Уже установлено, что этот человек, 1985 года рождения, имеет два паспорта гражданина Украины. Никаких взрывных устройств при нем не обнаружили. В пакете, где якобы была бомба, оказалась литература религиозного характера. Сейчас правоохранители проводят следственные действия на месте случившегося, а также устанавливают мотивы, побудившие мужчину к таким действиям», — отметил Олег Бех.

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Днем ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине пограничники остановили авто с российской регистрацией, в котором гражданин России вез в Украину труп своей жены, выдавая ее за живую. Тело было пристегнуто ремнями безопасности на заднем сиденье авто.

Напомним, что ранее украинцам пришлось простоять в огромных, многочасовых очередях на границе с Польшей из-за тихой (итальянской) забастовки сотрудников польских контрольных служб.

Фото пресс-службы Харьковского областного главка Нацполиции Украины

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