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Известный украинский режиссер снимет в Голливуде фильм совместно с Брэдом Питтом и Дарреном Аронофски
Известный украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий, чей фильм «Племя» собрал множество наград не только в Украине, но и на международных фестивалях, теперь работает в Америке. В Голливуде он снимет фильм «Тигр», который продюсируют компании Plan B Брэда Питта и Protozo Pictures Даррена Аронофски. Сценарий фильма основывается на вышедшей в 2010 году книге «Тигр» канадского журналиста Джона Вэйлланта. Она рассказывает об амурском тигре, который нападал на людей в сибирских поселениях и на которого люди открыли охоту. В основе книги — взаимоотношения человека и вымирающего вида животных.
Студия Focus приобрела права на экранизацию книги еще в 2010-м. Снимать фильм собирался Даррен Аронофски, а главную роль должен был сыграть Брэд Питт. Но они решили выступить продюсерами картины, а на роль режиссера пригласили украинца Мирослава Слабошпицкого.
В последнее время в Украине Слабошпицкий работал над фильмом «Люксембург», который снимал в Чернобыльской зоне. В интервью «ФАКТАМ» Мирослав рассказывал, как непросто давалась ему эта работа и ее финансирование. Однако недавно продюсеры фильма и Госкино расторгли контракт по производству картины.
Напомним, дебютный фильм Слабошпицкого «Племя» получил три приза на Каннской «Неделе критики» в 2014 году, стал лучшим дебютом по версии Европейской киноакадемии и вошел в списки лучших фильмов года по версиям западных изданий о кино.
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