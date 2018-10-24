Мир

Пострадали не только на эскалаторе: российских фанатов избили в Риме

В столице Италии в день матча между московским ЦСКА и римской «Ромой» российские футбольные фаны показали себя во всей красе. Кроме сломанного эскалатора в римском метрополитене, полиция зафиксировала ряд массовых драк с участием гостей из России.

Самой резонансной выходкой была, бесспорно, устроенная в метро: там болельщики толпой прыгали на эскалаторе и швырялись бутылками. Между элементами подъемника застряло стекло, сам подъемник сломался, в результате около 40 человек попали в больницу с травмами. Глава МВД Италии заявил, что фанаты были пьяными и назвал их «псевдотиффози».

В тот же вечер один из российских болельщиков был арестован на Piazza della Repubblica за пьяную драку в баре. Хулигана в наручниках отправили в полицейский участок.

Возле знаменитого моста Дука-д'Аоста в Риме, недалеко от стадиона, российские болельщики повздорили друг с другом. Один из фанатов получил тяжелые ножевые ранения, еще двоим понадобилась медицинская помощь из-за ушибов.

Как сообщает Rainews, вечером 23 октября полиции пришлось использовать водометы, чтобы унять разбушевавшихся футбольных фанов.

Напомним, после выходки в метро Рима были госпитализированы около 15 российских фанатов ЦСКА и еще четверо украинцев, находившихся рядом. По информации украинского консула, у пострадавших нет травм, угрожающих жизни. Также стало известно, что указанные четверо граждан Украины приехали в Рим поддержать российский клуб.

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