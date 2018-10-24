Путин признал победу Украины в войне, — журналист

Блоги

О том, что означают санкции против Украины, объявленные на пятом году войны Путиным и поддержанные Медведевым, пишет украинский журналист, главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов:

«1. Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, политика РФ в Украине потерпела крах. Для США санкции против РФ — это инструмент наказания Путина рублем. А санкции РФ против Украины означают постройку непреодолимого в перспективе барьера, который будет все выше и выше. «Гибридная» войны нацелена на поглощение Украины, а санкции — это отторжение. Россия отказывается от поглощения Украины и начинает выстраивать противостояние с нами как с независимым государством. Да! Это полностью отвечает целям и украинской политики. Значит, мы выстояли в тяжелейшей борьбе, — пишет Бутусов в своем Facebook.

2. Кремль признал, что православная церковь в Украине — это политический вопрос, и инструмент российской политики, и пошел на открытый конфликт, который, несомненно, придаст дополнительную политическую динамику процессу создания независимой и единой украинской православной церкви.

3. Разрыв многих существующих экономических связей и блокада новых проектов экономической кооперации Украины и РФ. Теперь риски очень высоки, и наш бизнес продолжит сворачивание активности в РФ, все более активным станет переориентирование на Запад и Европу. Украинская экономика с трудом отрывается от РФ, и разрыв связей по инициативе РФ делает этот процесс максимально масштабным.

4. Составление списков физических лиц, которые действуют против интересов РФ. Это сразу позволит определить, кто сделал достаточно, чтобы считаться настоящим врагом кремлевского мира. Украинские политики-патриоты теперь получат важную строку в биографии — был ли под российскими санкциями?

5. Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться", — считает журналист.

Напомним, ранее, после реакции России на решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, в соцсетях отмечали, что Москва из третьего Рима превратилась в третий мир. А заявление Путина о перспективе ядерной войны и россиянах, которые обязательно попадут в рай, вызвало настоящий шок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter