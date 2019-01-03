Радуют не только медалями: топ-красотки украинского спорта по версии "ФАКТОВ"

Спорт

«Студентка, спортсменка, комсомолка. Наконец, она просто красавица!» — бессмертная фраза, произнесенная товарищем Сааховым из легендарного кинофильма «Кавказская пленница», приходит первой на ум, когда раз за разом доводится слышать об успехах украинских спортсменок на международных соревнованиях — Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Своими победами прекрасные девушки прославляют украинский спорт и страну в целом, заставляя биться в унисон сердца соотечественников, когда в очередной раз поднимается желто-синий флаг и звучит «Ще не вмерла України».

«ФАКТЫ» решили собрать топ-красавиц украинского спорта в одном материале, чтобы наши читатели смогли самостоятельно оценить достижения и внешние данные девушек и выбрать для себя фаворитку.

Элина Свитолина, 24 года, теннис

Родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. На данный момент лучшая теннисистка Украины постоянно проживает в Лондоне, где в конце 2017 года приобрела дом. За свою карьеру выиграла 15 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 13 — в одиночном разряде, и заработала более 13 миллионов долларов призовых. Является первой в истории украинского тенниса победительницей Итогового турнира WTA и завершает 2018 год на четвертой строчке мирового женского рейтинга. В июне 2017-го была награждена Орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Юлия Левченко, 21 год, прыжки в высоту

Родилась 28 ноября 1997 года в Бахмуте Донецкой области. Начинала заниматься художественной гимнастикой, которой посвятила несколько лет, после чего переключилась на прыжки в высоту. Дебютировав на международной арене в 2013 году, когда в Донецке проходил юношеский чемпионат мира, уже в 2014-м добилась первого успеха, победив на летних юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине, установив личный рекорд — 1.89 м. Правда, выступление на взрослой Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро не заладилось для спортсменки — Юлия заняла лишь 19-е место. В 2017 году Левченко выиграла молодежный чемпионат Европы в Быдгоще (Польша), стала серебряным призером чемпионата мира в Лондоне (Великобритания) и завоевала «бронзу» на европейском первенстве в помещении в Белграде (Сербия). В марте 2018-го была награждена государственной медалью «За труд и доблесть».

Анна Ризатдинова, 25 лет, художественная гимнастика

Родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Начала заниматься художественной гимнастикой с пяти лет под руководством своей мамы Оксаны. После переезда в Киев стала тренироваться уже у знаменитых Альбины и Ирины Дерюгиных. Первому международного успеха добилась в 2008 году, став призером чемпионата Европы среди юниоров в Турине (Италия). В 2011-м стала бронзовым призером чемпионатов мира в Монпелье (Франция) и Европы в Минске (Беларусь). Среди наибольших успехов спортсменки — «золото» ЧМ-2013 в Киеве и «бронза» Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Также Анна является многократным призером чемпионатов мира и Европы, Универсиад и Всемирных играх, которые проводились в период с 2011 по 2016 года. В 2017-м вышла замуж за скандального народного депутата Александра Онищенко, от которого в ноябре того же года родила сына Романа. Также попробовала себя в роли актрисы, снявшись в фильме «Продюсер», который выйдет в эфир в феврале 2019 года. Награждена Орденами княгини Ольги ІІІ (август 2013-го) и ІІ (октябрь 2016-го) степеней.

Ольга Харлан, 28 лет, фехтование

Родилась 4 сентября 1990 года в Николаеве. С детства занималась танцами, а в девять лет родители отдали девочку в секцию фехтования. В 2003 году, победив на чемпионате Украины лучшую фехтовальщицу страны Дарью Недашковскую, попала в национальную сборную. Первый серьезный международный успех пришел к юной спортсменке в 2015 году, когда она стала бронзовым призером чемпионата Европы в Залаэгерсеге (Венгрия). С тех пор пять раз Харлан пять раз выигрывала чемпионат мира, семь раз — чемпионат Европы, а в 2008-м в Пекине стала олимпийской чемпионкой. В марте 2016-го за выдающиеся заслуги имя Ольги Харлан было вписано в международный зал славы Международной федерации фехтования (FIE). Награждена орденами «За заслуги» ІІІ (сентябрь 2008-го), ІІ (август 2012-го) и І (июль 2013-го) степеней, а также княгини Ольги ІІІ (март 2016-го), ІІ (октябрь 2016-го) и І (март 2018-го) степеней. В августе 2014-го вышла замуж за Дмитрия Бойко, который также является фехтовальщиком, но в октябре 2018-го заявила о том, что развелась с мужем. В мае 2018-го приняла участие в откровенной фотосессии для мужского глянцевого журнала XXL.

Дарья Билодид, 18 лет, дзюдо

Родилась 10 октября 2000 года в Киеве в семье двукратного чемпиона Европы и призера чемпионата мира по дзюдо Геннадия Билодида и Светланы Кузнецовой. С детства пошла по стопам отца, и родители одобрили выбор дочки, став ее тренерами. Первый международный успех пришел к Дарье в 2015 году, когда она выиграла мировой и европейский чемпионаты в своей возрастной категории, а уже в 2017-м завоевала международное признание, победив на взрослом чемпионате Европы в Варшаве (Польша). Нынешний год принес Билодид победу на взрослом чемпионате мира в Баку (Азербайджан), при этом украинка стала самой юной чемпионкой планеты в истории дзюдо, а также оказалась сильнейшей на молодежном чемпионате мира в Нассау (Багамские острова). Как признается юная спортсменка, кроме спортивной карьеры она хочет попробовать себя в модельном бизнесе, но реклама нижнего белья и алкоголя для нее табу.

Марина Бех, 23 года, легкая атлетика

Родилась 18 июля 1995 года в Морозове Хмельницкой области. Начав спортивную карьеру в 2010 году, уже в 2011-м дебютировала на международной арене, заняв пятое место на чемпионате мира среди юношей в Лилле (Франция). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро заняла 12-е место, в финале соревнований не сделав ни одной результативной попытки. Главное достижение — серебряная медаль чемпионата мира в Берлине (Германия). В начале сентября 2018 года вышла замуж за украинского пловца, четырехкратного чемпиона Европы и призера мировых первенств Михаила Романчука.

Оксана Оробец, 30 лет, фитнес

Родилась 17 мая 1988 года в Черкассах. Спортом и танцами начала заниматься с шести лет вместе со своим братом-двойняшкой Максимом, и добилась успеха сразу в нескольких направлениях. Девять раз становилась чемпионкой Украины по современным танцам, входила в состав национальной сборной, в фитнесе дважды стала чемпионкой мира, завоевала «серебро» на престижном турнире Arnold Classic Europe. В 2010 году принимала участие в съемках телевизионного проекта «Холостяк» на телеканале СТБ, в котором участницы боролись за сердце танцовщика Максима Чмерковского. В родных Черкассах Оксана открыла собственную школу «Хип-хоп ladies school», где является и личным тренером, и хореографом.

Елизавета Брызгина, 29 лет, легкая атлетика

Родилась 28 ноября 1989 года в Луганске в семье олимпийских чемпионов Ольги и Виктора Брызгиных (также у нее есть младшая сестра Анастасия, также выступающая в легкой атлетике), но уже в 13-летнем возрасте переехала в Киев, где начала заниматься под руководством Владимира Федорца, в свое время тренировавшего ее родителей. Первого успеха добилась в 2007 году, став серебряным (дважды) призером юниорского чемпионата Европы в Хенголо (Нидерланды). В 2010 году стала чемпионкой Европы в Барселоне (Испания), в 2011-м победила на Универсиаде в китайском Шэньчжене, а в 2012-м стала бронзовым призером Олимпиады в Лондоне (Великобритания). В сентябре 2013 года Елизавета была дисквалифицирована на два года после того, как в ее организме был выявлен запрещенный препарат дростанолон. После возвращения на беговую дорожку особых успехов не добивалась. Награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени (август 2012-го).

Анастасия Возняк, 20 лет, художественная гимнастика

Родилась 9 декабря 1998 года во Львове. Художественной гимнастикой начала заниматься в пять лет. Первыми взрослыми соревнованиями для спортсменки стал этап Кубка мира-2014 в Софии (Болгария). Среди главных достижений Анастасии — две серебряные медали чемпионата Европы-2018 в Гвадалахаре (Испания) и бронзовая награда чемпионата мира в Софии. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины заняла итоговое седьмое место в командных соревнованиях.

Ольга Бибик, 28 лет, легкая атлетика

Родилась 5 февраля 1990 года в Чернигове. Легкой атлетикой начала заниматься в 2005 году, а уже через два года добилась первого международного успеха, став серебряным призером Европейского юношеского фестиваля в Белграде (Сербия). С 2011 года Ольга выступает на дистанции 400 метров. И если в индивидуальных соревнованиях успехами похвастаться не может, то в эстафетах стала бронзовым призером командного чемпионата Европы-2015 в Чебоксарах (Россия) и первенстве Старого Света в помещении, проводившегося в 2017 году в Белграде.

Вероника Марченко, 25 лет, стрельба из лука

Родилась 3 апреля 1993 года во Львове. Начав заниматься стрельбой из лука в 2006 году, уже в 2009-м спортсменка вышла на международную арену. Первый успех пришел к львовянке в 2014 году, когда она выиграла чемпионат мира в помещении, проходивший в Ниме (Франция). После этого Вероника дважды победила на ЧЕ-2016 в Ноттингеме (Великобритания), а на ЧЕ-2017 в помещении в Виттеле (Франция) стала золотой и бронзовой медалисткой.

Даяна Ястремская, 18 лет, теннис. Родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Дебютировала на профессиональном уровне в 2016 году, на данный момент занимает 58-е место в мировом женском рейтинге. По данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за карьеру уже успела заработать 403 497 долларов призовых. На юниорском уровне играла в финале Уимблдона-2016 в одиночном разряде и в решающем матче Открытого чемпионата Австралии-2016 в парном разряде. В октябре 2018-го выиграла первый в карьере турнир серии WTA, победив в Гонконге в финале китаянку Ван Цян (6:2, 6:1).

Ранее «ФАКТЫ» предлагали выбрать, кто из украинских звезд победил в так называемой «Битве золотых нарядов».

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