Я придумал фастфуд, полезный для здоровья, — чемпион Киева по культуризму

Житейские истории

Свое дело

— В культуризме правильное питание не менее важно, чем тренировки, поэтому за годы занятий спортом я стал знатоком в вопросах здоровой еды, — говорит чемпион Киева по культуризму 33-летний Александр Козачок. — Овсянка, вареная куриная грудка, обезжиренный творог, составляющие основу здорового рациона, — пища довольно пресная. Это извечная проблема: вкусное зачастую неполезно, а полезное — невкусно. И у меня возникла идея решить ее: создать линейку вкусных продуктов, которые состояли бы исключительно из полезных для здоровья ингредиентов. Начал с фитнес-печенья.

— Поначалу рассматривал свою задумку с фитнес-печеньем как дополнительный заработок, ведь мое основное занятие — тренерская работа, — продолжает Александр Козачок. — Обратился к специалистам Национального университета пищевых технологий с заказом разработать рецепт фитнес-печенья, ведь создание рецептур — это их профессия. Пояснил им, что продукт должен состоять из овсянки, обезжиренного творога, куриных яиц, бананов и спортивного протеина. Мука, масло, маргарин и сахар в фитнес-печенье входить не должны, поскольку слишком калорийны и грозят привести к атеросклерозу сосудов. Профессионалов кулинарного искусства мои требования удивили и озадачили, но они согласились попробовать. Вначале они мне помогли, а затем я начал готовить печенье сам.

— Получилось хорошо?

— Неплохо, но не идеально. Принес свое печенье в спортзал, угостил ребят. Они высказали ряд замечаний. Я внимательно выслушал критику, учел все пожелания и приготовил улучшенный вариант. Это было четыре года назад. С тех пор совершенствовал рецептуру уже более 20 раз! Теперь готов предложить свое печенье широкому кругу потребителей. Попробуйте, как оно вам на вкус?

Александр протянул корреспондентам «ФАКТОВ» коробку с фитнес-печеньем. По виду оно напоминает привычное всем овсяное. Но, как оказалось, имеет собственный оригинальный и приятный вкус. Фитнес-печенье мягкое, в нем попадаются кусочки творога и банана.



* Печенье изготовлено из овсянки, обезжиренного творога, куриных яиц, бананов и спортивного протеина

— Этот продукт называется печеньем, но, по сути, таковым не является, — поясняет Александр. — Ведь классическое печенье служит для перекуса или подается на десерт. А мое — это полноценный и полезный завтрак. Человек, следящий за своим здоровьем, может приготовить себе утром овсяную кашу, съесть с ней постный творог и банан. Но на приготовление завтрака может не быть времени. В таком случае его можно заменить парой штук моего фитнес-печенья. Ведь в нем в достаточном количестве содержатся овсянка, творог и банан, а еще есть спортивный протеин.

— На кого оно рассчитано?

— На людей любых профессий, которые стремятся правильно питаться.

— Брали под вашу идею кредит?

— Очень выручали друзья. Они в меня верили и одалживали небольшие, но необходимые для дела суммы. Некоторые предлагали: «Давай мы инвестируем в твой проект, договоримся с супермаркетами и станем продавать фитнес-печенье в больших количествах. Но тебе нужно скорректировать рецептуру так, чтобы продукт имел большой срок годности». Я отказался. Ведь чтобы фитнес-печенье могло храниться хотя бы месяц, в него пришлось бы добавлять консерванты, а это противоречит моей идее создать на сто процентов полезный продукт. В нем идеально сбалансировано содержание белков, жиров и углеводов.

— Какой же у печенья срок хранения?

— От трех до пяти дней, в зависимости от температуры внешней среды. Этого вполне достаточно. Вы можете брать фитнес-печенье на работу, давать детям в школу. Лично я ем его практически каждый день. Ведь очень загружен, а фитнес-печенье позволяет экономить время.

— Говорите, что в рецептуру включили яйца. А как же призывы ограничить потребление желтков до двух штук в неделю? Ведь в них содержится значительное количество вредного для здоровья холестерина.

— Ученые доказали, что желтки, наоборот, полезны, в них много нужных для организма микроэлементов.

— Считали, сколько денег потратили на свои кулинарные эксперименты?

— Нет. Но могу сказать, что проект получился весьма затратным. Он постоянно требует дополнительных финансовых вложений и отнимает много времени. Изначально я рассчитывал, что специалисты разработают рецептуру, оформят всю разрешительную документацию, я размещу заказ на производство печенья в пекарне и налажу сбыт. Буду зарабатывать как посредник и автор идеи. На деле вышло вовсе не так легко и просто. Более того, создание фитнес-печенья потребовало так много времени, что его стало не хватать на тренерскую работу.



* Четыре года назад Александр Козачок выиграл чемпионат Киева по культуризму. Также он является призером чемпионата Украины по этому виду спорта

— Вам пришлось ее временно отставить?

— Нет, ведь нужно зарабатывать хотя бы на самое необходимое и покрывать расходы, связанные с фитнес-печеньем. Например, я периодически устраиваю дегустации. Стоит это недешево. Кроме того, следовало оформить документацию на новое кондитерское изделие, разработать логотип, дизайн упаковки. Еще хорошо, что помог друг-дизайнер.

Хотя я продолжаю заниматься тренерской работой, сейчас провожу в спортзале гораздо меньше времени, чем раньше. Друзья и родственники говорили: «Ты же спортсмен, зачем тебе печенье? Если так уж хочется заниматься этим делом, то посвящай ему свободное от основной работы время». Совет вроде бы хороший, но оказался невыполнимым.

Скажем, мне нужно было как следует разобраться в премудростях поварского ремесла. Обратился к друзьям, у которых есть свое кафе. Они познакомили меня с поварами, и я много времени отдал работе на профессиональной кухне, чтобы узнать профессию изнутри.

— Планируете отрыть пекарню?

— В этом нет необходимости. По мере надобности размещаю заказы на выпечку моего фитнес-печенья в кулинарном цеху.

— Уже продаете его?

— Да, но пока в ограниченных количествах — договорился о реализации в нескольких киевских кафе. Объяснил их сотрудникам, в чем преимущество этого продукта. Возле подноса с фитнес-печеньем ставлю плакат с подробным рассказом о нем и логотипом — круг, на одной половине которого изображена часть блина от спортивной штанги, на другой — кусочек печенья.



* Александр Козачок: «В моем фитнес-печенье идеально сбалансировано содержание белков, жиров и углеводов, нет консервантов, использованы только полезные для здоровья ингредиенты»

— Будете расширять ассортимент фитнес-продуктов?

— Да, ведь мне это очень интересно. Намерен создать целую линейку пищевых продуктов, которые составили бы конкуренцию фастфуду — различным сэндвичам, шаурме, пицце, чипсам… Многие люди отдают предпочтение уличной еде, поскольку она вкусная и недорогая. О ее вреде предпочитают не задумываться. Я предложу привычный и любимый фастфуд, но полезный для здоровья — фитнес-бургеры, фитнес-пиццу… Они готовятся из продуктов, которые спортсмены обычно употребляют во время обеда: вареного мяса, каш, овощей и фруктов. При этом не менее вкусные, чем традиционная уличная еда. Я уже разработал их рецептуру, угощал такой едой друзей. Дело за решением, как наладить реализацию.

— Любовь к кулинарии унаследовали от мамы?

— Возможно. Моя мама из Западной Украины. Когда бывал в ее родных местах, на меня сильное впечатление производили неимоверно вкусные блюда местной кухни. А еще готовить любит мой отец. Думаю, его пример на меня повлиял.

— Продолжаете заниматься спортом?

— Конечно. Знаете, в спорт я пришел в значительной мере из-за того, что в детстве перенес тяжелую болезнь, вызвавшую серьезные проблемы с хрящом шейки бедра. Пришлось несколько лет провести на больничной койке. Когда выписался из клиники, был изможденным, с землистым цветом лица. Хотелось стать сильным и ловким, поэтому начал посещать спортзал. Мне повезло заниматься у великолепного тренера, чемпиона Советского Союза по культуризму Сергея Николаевича Ганина. Через некоторое время я стал ездить на соревнования. А четыре года назад выиграл чемпионат Киева по культуризму. Также являюсь призером чемпионата Украины по этому виду спорта.

Рецепт фитнес-блинчиков от Александра Козачка Около стакана овсянки, два яйца, банан. Все это взбить с помощью блендера, а затем поджарить на сковороде. Готовые блинчики полить медом или йогуртом.

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