Родным языком переписчиков древнего евангелия был... украинский (фото)

Наука и технологии

В Киеве 29 ноября представили факсимильное издание рукописного Лавришевского евангелия XIV века, оригинал которого хранится в фондах Национального музея в Кракове. Эта точная копия оригинала отпечатана в рамках масштабного проекта по переизданию древних памятников украинской письменности, оказавшихся в зарубежных библиотеках и музеях. Факсимиле Лавришевского евангелия — четвертая книга, напечатанная в рамках этого проекта (его основало одно из столичных издательств). В ходе изучения манускрипта украинские ученые сделали сенсационное открытие.

— Мы с удивлением обнаружили, что Лавришевское евангелие — это не что иное, как своего рода учебное пособие, на котором в XIV веке начинающие переписчики и иллюстраторы книг учились своему ремеслу, — рассказала «ФАКТАМ» старший научный сотрудник Института рукописей Национальной научной библиотеки Украины имени Вернадского, доктор исторических наук Людмила Гнатенко. — С подобным мы до этого не сталкивались.

— Почему вы решили, что это учебное пособие?

— Почерковедческая экспертиза показала, что Лавришевское евангелие переписывали как минимум пять человек. В нем есть немало слов, которые начинал писать один, а продолжал другой. Удалось установить только имя учителя начинающих переписчиков — Иева. Это имя упоминается на полях книги. В знак уважения к наставнику ученики изобразили на одной из страниц святого Иеву.

Некоторое количество листов евангелия выглядят так, будто их фрагменты отрезаны. Но это не так, ведь утраты текста нет. Просто вместо стандартных листов пергамента использованы обрезки — это как раз то, что нужно для учебы начинающих.

Обычно в рукописных евангелиях размещали по четыре иллюстрации. В Лавришевском евангелии их 18. О чем это говорит? О том, что наставник дал своим ученикам возможность попрактиковаться. Показательно, что на страницах этой книги осталось 25 пустых мест. Из контекста ясно, что там планировалось разместить иллюстрации, но по каким-то причинам этого не сделали.

— Как старинная книга оказалось в Польше?

— В XIX веке монахи Лавришевского монастыря, который находится на территории современной Гродненской области в Беларуси, подарили ее польскому магнату Чарторыйскому. К тому времени эта древняя обитель стала католической, но изначально она была православной.

— Раз монастырь расположен в нынешней Гродненской области, то получается, что это евангелие является памятником белоруской письменности?

— Нет. Специалист по старинным рукописям Виктор Моисеенко из Киева, тщательно изучивший текст Лавришевского евангелия, нашел предостаточно доказательств того, что его переписывали носители староукраинского языка. Тут следует сказать, что это евангелие написано на церковнославянском языке. Однако переписчики сделали в тексте значительное количество ошибок. Эти ошибки — украинизмы.

— Каким образом древний манускрипт попал в Беларусь?

— Это неизвестно. Мы знаем, что он по каким-то причинам оказался в Лавришевском монастыре и находился там порядка 500 лет. Интересно, что на полях евангелия есть большое количество деловых — юридического, коммерческого характера — записей, оставленных в разное время.

— Как определили дату написания старинной книги?

— Некоторые специалисты считают, что она была создана в конце XIII века, но эта оценка неверна. Целый ряд фактов свидетельствуют о том, что она написана в XIV веке — не раньше 1356 года.

— В факсимильном издании Лавришевского евангелия воспроизведены все нюансы оригинала вплоть до мельчайших черточек, — говорит директор издательства Анна Горобец. — Договор издания факсимиле этой старинной книги мы подписали с Национальным музеем в Кракове в 2016 году. Так что на реализацию проекта ушло два года.

— Оригинал написан на пергаменте — сыромятной коже. На чем вы отпечатали копию?

— На довольно дорогой бумаге, которую по спецзаказу для нас изготовили в Швеции. Эта бумага на ощупь напоминает пергамент. К тому же она легче обычной.

— Почему в факсимильном издании не повторена обложка оригинала?

— Это было бы слишком дорого: оригинальная обложка, обтянута бархатом, украшена металлическими деталями, а также самшитом, рубинами и бирюзой.

Тираж книги — 300 экземпляров. Продавать ее не будут. Распределим между библиотеками, научными центрами в Украине и за рубежом. Финансировали проект Украинский культурный фонд и коммерческие структуры.

Следующим планируем выпустить факсимильное издание Реймсского евангелия — памятника письменности Киевской Руси XI века. Дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была сосватана за короля Франции Генриха I. Отправляясь к жениху, она взяла с собой это евангелие. Впоследствии все короли Франции принимали присягу на этой книге. Сейчас евангелие хранится в городе Реймсе. Городской совет Реймса разрешил нам отпечатать факсимильное издание Реймсского евангелия. После этого мэр города подписал с нами соответствующий договор.

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*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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