В Канаде случайно обнаружили «яму Сарлакка» — пещеру огромных размеров (видео)

Наука и технологии

В канадской провинции Британская Колумбия случайно была замечена огромная пещера, которую раньше не видели из-за того, что она скрывалась под снегом. Об этом пишет National Geographic.

Пещера длиной около 100 метров и шириной около 60 метров расположена в Провинциальном парке Уэллс-Грей. Она действительно была раньше большую часть года покрыта снегом, но теперь глобальное потепление привело к тому, что снежный покров постепенно исчезает. Гигантское углубление в земле случайно заметили представители природоохранного министерства Канады, проводившие в апреле подсчет оленей с вертолета.

Практически сразу же пещеру прозвали «ямой Сарлакка» — за схожесть с логовом монстра из вселенной «Звездных войн», и приверженцы этого названия уже создали петицию на Change.org с призывом сделать его официальным.

В сентябре к пещере отправилась первая исследовательская группа, которой, однако не удалось выяснить глубину пещеры: спелеологи смогли спуститься только на 80 метров, где путь им преградили снег, лед и вода.

«Пещера огромна. Когда вы впервые видите ее, дыхание замирает от восхищения. Первая мысль, которая возникает, — «это невозможно», — рассказывает спелеолог Кэтэрин Хиксон.

Если встать на краю и заглянуть вниз, линия видимости достигнет почти 183 метров: такие глубокие пещеры — редкость для Канады, поясняет она.

В целом же исследователи пока не могут определить глубину пещеры, так как ее грот заполнен водой, однако они предполагают, что речь может идти о нескольких километрах.

Ученые отмечают, что большая часть Скалистых гор, окружающих эту местность, состоит из известняка, однако пещера залегает в карстовом слое. Внутрь нее устремляется водопад, который, вероятно и пробил громадный проход в земле. Протекая через пещеру, этот поток воды может выходить на поверхность на расстоянии двух километров, но это пока лишь теория. Для детального изучения геологического образования в ближайшие годы сюда будет отправлена масштабная экспедиция, а от широкой общественности точное нахождение места пока держится в секрете для того, чтобы сохранить его нетронутым до профессиональных исследований.

Следующая крупная экспедиция запланирована на 2020 год.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в Таиланде была проведена спасательная операция, за которой с волнением следил весь мир. Из затопленных пещер вывели на поверхность 12 юных футболистов, а также их 25-летнего тренера.

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