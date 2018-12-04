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В Канаде случайно обнаружили «яму Сарлакка» — пещеру огромных размеров (видео)
В канадской провинции Британская Колумбия случайно была замечена огромная пещера, которую раньше не видели из-за того, что она скрывалась под снегом. Об этом пишет National Geographic.
Пещера длиной около 100 метров и шириной около 60 метров расположена в Провинциальном парке Уэллс-Грей. Она действительно была раньше большую часть года покрыта снегом, но теперь глобальное потепление привело к тому, что снежный покров постепенно исчезает. Гигантское углубление в земле случайно заметили представители природоохранного министерства Канады, проводившие в апреле подсчет оленей с вертолета.
Практически сразу же пещеру прозвали «ямой Сарлакка» — за схожесть с логовом монстра из вселенной «Звездных войн», и приверженцы этого названия уже создали петицию на Change.org с призывом сделать его официальным.
В сентябре к пещере отправилась первая исследовательская группа, которой, однако не удалось выяснить глубину пещеры: спелеологи смогли спуститься только на 80 метров, где путь им преградили снег, лед и вода.
«Пещера огромна. Когда вы впервые видите ее, дыхание замирает от восхищения. Первая мысль, которая возникает, — «это невозможно», — рассказывает спелеолог Кэтэрин Хиксон.
Если встать на краю и заглянуть вниз, линия видимости достигнет почти 183 метров: такие глубокие пещеры — редкость для Канады, поясняет она.
В целом же исследователи пока не могут определить глубину пещеры, так как ее грот заполнен водой, однако они предполагают, что речь может идти о нескольких километрах.
Ученые отмечают, что большая часть Скалистых гор, окружающих эту местность, состоит из известняка, однако пещера залегает в карстовом слое. Внутрь нее устремляется водопад, который, вероятно и пробил громадный проход в земле. Протекая через пещеру, этот поток воды может выходить на поверхность на расстоянии двух километров, но это пока лишь теория. Для детального изучения геологического образования в ближайшие годы сюда будет отправлена масштабная экспедиция, а от широкой общественности точное нахождение места пока держится в секрете для того, чтобы сохранить его нетронутым до профессиональных исследований.
Следующая крупная экспедиция запланирована на 2020 год.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в Таиланде была проведена спасательная операция, за которой с волнением следил весь мир. Из затопленных пещер вывели на поверхность 12 юных футболистов, а также их 25-летнего тренера.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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