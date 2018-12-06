Деньги

Рева предложил отменить ограничения размера пенсии, но не для всех

В Украине могут отменить понятие «максимальный размер пенсии». Об этом предупредил министр социальной политики Андрей Рева.

Пенсионные новшества возможны лишь после пересмотра принципов начисления единого социального взноса. Как ожидается, после нововведений часть граждан будет перечислять больше взносов в пенсионную систему. Следующий логичный шаг — снять ограничения на размер пенсии для таких граждан.

«Если мы всю заработную плату делаем базой начисления для уплаты единого социального взноса, то, соответственно, и пенсия также должна быть начислена по всему взносу, без ограничений. Абсолютно адекватное предложение: люди больше платят, значит люди должны больше получать», — объяснил министр социальной политики.

По словам министра, верхний лимит пенсии отменят лишь для тех лиц, кто получает выплаты согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании. «Это не будет касаться прокуроров, судей или госслужащих», — добавил Рева.

Максимальный размер пенсии по возрасту в начале 2018 года был повышен до 13,8 тыс. гривен, а на сегодня составляет 14 970 гривен. Он рассчитывается как 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

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