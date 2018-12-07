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Ученые показали корабль-перевертыш — самое необычное судно на свете (видео)
Американские ученые представили RV Flip — научное океанографическое судно, выполненное по крайне необычной схеме. Об этом пишет National Geographic.
Большую часть длины корпуса составляет погружаемая секция, похожая на расширяющуюся к концу трубу. Внутри находятся балластные цистерны и отсеки для аппаратуры.
По прибытии на место цистерны заполняются забортной водой и Flip встает в рабочее положение — вертикально. Длинный «хвост» уходит под воду почти полностью, унося с собой всю научную «начинку». Общая длина судна — 108 метров, над водой остаются только 17.
Собственной силовой установки у судна нет: оно ходит на буксире. Сделано это для того, чтобы исключить влияние механизмов на приборы.
Судно, построенное еще в 1962 году, номинально принадлежит военному флоту, а его фактическим оператором является Морская физическая лаборатория Института океанографии Скриппса.
На Flip проводятся исследования сейсмологии, температурного режима и теплообмена между слоями воды, солености и многого прочего.
Стандартная продолжительность одной вахты на Flip — 2−3 недели. Помещения обитаемой части сделаны так, чтобы ими можно было пользоваться при обеих положениях судна. Поглядеть, как это устроено, можно на следующем видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине существует единственное научно-исследовательское судно «Искатель». Обычно на нем ученые проводят морские геолого-геохимические работы по поиску залежей нефти и газа.
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