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Наука и технологии

В США создали робота, которым управляют растения (видео)

3:56 7 декабря 2018   171
Робот и растения
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые из Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота Elowan, которым управляет растение. Об этом пишет техноблог Gizmodo.

Суть процесса — в том, что организм растения передает электрические импульсы устройству, выбирая направление его движения. Это один из первых удачных экспериментов по созданию симбиоза между растением и механизмом.

Elowan представляет собой роботизированную двухколесную платформу, на которой расположен горшок с растением. В процессе жизнедеятельности клетки организма вырабатывают электрические импульсы, а механизм улавливает их и превращает в команды.

Система расшифровывает биологические сигналы организма с помощью серебряных электродов, вживленных в листья, корни и стебель растения.

Направление движения зависит от силы импульса. В процессе испытаний робот без помощи оператора доехал до источника света, необходимого растению для фотосинтеза.

В будущем разработка позволит создать роботизированные фермы, растения в которых смогут самостоятельно подъезжать к источнику необходимых для роста веществ — света или влаги, отмечают представители университета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВСУ показали боевого робота — автоматическое устройство, заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения его жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека.

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