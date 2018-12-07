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В США создали робота, которым управляют растения (видео)
Ученые из Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота Elowan, которым управляет растение. Об этом пишет техноблог Gizmodo.
Суть процесса — в том, что организм растения передает электрические импульсы устройству, выбирая направление его движения. Это один из первых удачных экспериментов по созданию симбиоза между растением и механизмом.
Elowan представляет собой роботизированную двухколесную платформу, на которой расположен горшок с растением. В процессе жизнедеятельности клетки организма вырабатывают электрические импульсы, а механизм улавливает их и превращает в команды.
Система расшифровывает биологические сигналы организма с помощью серебряных электродов, вживленных в листья, корни и стебель растения.
Направление движения зависит от силы импульса. В процессе испытаний робот без помощи оператора доехал до источника света, необходимого растению для фотосинтеза.
В будущем разработка позволит создать роботизированные фермы, растения в которых смогут самостоятельно подъезжать к источнику необходимых для роста веществ — света или влаги, отмечают представители университета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВСУ показали боевого робота — автоматическое устройство, заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения его жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека.
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