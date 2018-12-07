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ДТЭК получил прибыль благодаря росту добычи и изменению мировых цен на энергоносители
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок угля и газа, а также миллиардным инвестициям в наращиванию объемов производства, сообщили в компании.
Цена угля за последние два года на мировом рынке выросла более чем в два раза — с 42 до 100 долларов за тонну. Только с начала года цена природного газа увеличилась с 250 до 330 долларов за тыс. куб. м.
Инвестиции в производство позволяют компании наращивать объемы реализации продукции. За 13 лет работы компания инвестировала в развитие более 7,6 млрд долларов.
В частности, в угольную отрасль ДТЭК инвестировала почти 3 млрд долларов, что позволило компании с 2004-го по 2017 год нарастить добычу почти в два раза — до 24,8 млн тонн. Это обеспечило стабильную работу энергосистемы Украины в условиях дефицита угля.
Инвестиции в газодобычу позволили компании увеличить производство в 3,3 раза с 2013 года — до 1,65 млрд куб. м природного газа ежегодно. ДТЭК стал крупнейшим частным газоодобытчиком в Украине.
Предприятия группы ДТЭК среди крупнейших налогоплательщиков страны: в 2017 г. они заплатили 22,5 млрд грн налогов в бюджеты разного уровня.
Как сообщалось, согласно отчету компании, за девять месяцев 2018 года EBITDA (операционная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации) составила 19,0 млрд грн. Доход группы ДТЭК за январь — сентябрь — 119,8 млрд грн, чистая прибыль — 3,4 млрд грн.
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