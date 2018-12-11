Как украинцы будут платить за электроэнергию

Деньги

Уже с 1 января 2019 года всем украинцам придется оплачивать электроэнергию по-новому. С этой даты начнется первый этап реформы рынка электроэнергии для приведения его к европейским стандартам. Стоит напомнить, что в начале нынешнего года был принят новый Закон «О рынке электроэнергии», который должен существенно изменить отношения между поставщиками и потребителями. Главной его целью государственные чиновники и депутаты называют создание конкуренции на рынке. Предполагается, что со временем потребители смогут выбирать, у какой компании покупать электричество, и при необходимости менять поставщика. Но простых людей в первую очередь интересует, как теперь будут проходить начисление платы и расчет за электроэнергию. Не менее волнующим является и вопрос, не приведет ли реформирование отросли к повышению стоимости электричества для населения. Рассказать о грядущих нововведениях «ФАКТЫ» попросили директора по продажам компании «ДТЭК Киевские электросети» Виктора Мельникова.

«Главная цель реформы — переход сферы электроэнергетики на европейскую модель работы»

— Для чего нужно разделение договоров с поставщиком электроэнергии и оператором сети?

— Со следующего года в Украине начинается первый этап государственной реформы рынка электроэнергии, главная цель которой — переход электроэнергетики на европейскую модель работы. Законодательно эти изменения предусмотрены новым Законом «О рынке электрической энергии». Его можно назвать «энергетическим безвизом», который сделает рынок более открытым, создаст новые возможности и выгоды для клиентов.

Европейский опыт показывает: когда функции транспортировки электроэнергии и ее поставки клиенту разделены между двумя независимыми компаниями, система работает быстрее и удобнее для потребителя. Ведь каждая компания сосредоточена на своих задачах, решает их быстрее и профессиональнее, а значит, обслуживает клиентов качественнее и оперативнее. Это будут две независимые компании, поэтому и договоров будет два.

— Кто из них за что будет отвечать и кому какие претензии может предъявлять потребитель?

— С 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании — оператор системы распределения и поставщик. Сейчас функции по распределению и поставке электроэнергии пока сосредоточены в одной компании. А будут две независимые — с разными счетами и лицензиями.

Оператор системы распределения (OCP):

отвечает за качество и надежность электроснабжения;

управляет системой распределения;

эксплуатирует и ремонтирует линии электропередачи, подстанции и другие энергообъекты;

осуществляет подключение (отключение) к системе распределения (линиям);

устанавливает счетчики электроэнергии и фиксирует их показания.

Поставщик:

поставляет электроэнергию потребителям;

обслуживает клиентов по вопросам начислений и расчетов стоимости и условий оплаты, корректности расчетов за электроэнергию;

предоставляет клиентам дополнительные услуги, например, по увеличению энергоэффективности.

Для населения и малого бизнеса в каждом регионе государство выбирает одного поставщика электроэнергии. Называется он «поставщик универсальной услуги». В Киеве такой электропоставщик — Киевские энергетические услуги.

А оператор системы распределения в столице — «ДТЭК Киевские электросети». Именно этой компании нужно будет передавать показания счетчика, хотя счет бытовым клиентам выставляет поставщик.

— Как такое разделение отразится на общей стоимости электроэнергии?



— Разделение энергокомпаний и новая форма счета не влияют на тариф. Тариф для населения, как и раньше, устанавливает государство через регулятора — Национальнаую комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Мы считаем отключение электроэнергии крайней мерой во взаимодействии с потребителями»

— Придется ли ехать в офисы этих компаний, чтобы лично подписать документы?

— Бытовым потребителям не нужно специально посещать центры обслуживания клиентов или звонить в колл-центр, чтобы присоединиться к этим договорам. Государство предусмотрело упрощенную процедуру присоединения. Все что, необходимо сделать, — это продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счет.

Хочу отметить, что по-прежнему остается всего один счет за электроэнергию, в котором просто появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии. Такая модель расчетов принята в Европе. Новая платежка придет потребителям в феврале 2019-го, когда надо будет рассчитаться за услуги, полученные в январе.

— Если у человека погас в доме свет, к кому ему теперь обращаться?

— По Закону «О рынке электрической энергии» за качество и надежность электроснабжения отвечает оператор распределительных сетей (ОСР). Кроме того, электроэнергия может отключиться по-разному: только в квартире, во всем подъезде, на всей улице. Сначала нужно проверить пробки в своей квартире и убедиться, что они включены. Если света нет во всем подъезде или в доме, то необходимо обращаться в свою жилищно-эксплуатационную организацию или ОСМД. Если же электроэнергии нет только в вашей квартире, тогда нужно сообщить об этом в «ДТЭК Киевские электросети». Можно отправить информацию с сайта или позвонить по телефонам 15−88 либо 044 202−15−88, чтобы уточнить причины и сообщить подробности возникшей ситуации.

— А если требуется замена проводки или электросчетчиков в многоэтажном доме, к кому обращаться?

— Внутридомовыми сетями занимается балансодержатель здания. Это может быть жилищно-эксплуатационная организация, ОСМД или управляющая компания. А для замены электросчетчика нужно подойти в ближайший центр обслуживания клиентов ОСР и оставить там заявку на замену.

— Как такое разделение функций будет проходить в небольших городах и селах?

— Закон «О рынке электрической энергии» обязателен для всех энергокомпаний Украины. Привычные облэнерго с 1 января будут разделены по общей схеме: оператор системы распределения и компания-поставщик. Схема едина для всей территории Украины.

— Если у человека возникла задолженность за электроэнергию, как эту проблему можно решить? Обязательно ли пользователя отключат от сети?

— Мы считаем отключение электроэнергии крайней мерой во взаимодействии с потребителями и применяем ее, только если отсутствие оплат носит системный характер. Компания предлагает своим клиентам все предусмотренные законодательством варианты погашения задолженности. Главное — желание самого потребителя.

«Показания счетчика необходимо сообщать по состоянию на первое число месяца»

— В последнее время многие киевляне жалуются, что в платежках появляются существенно завышенные показания электросчетчиков. При том что люди сообщают свои показания. Если удается добраться до центра обслуживания, то ошибку исправляют. Но это потеря времени и нервов. Почему возникают такие ошибки? Ведь сотрудники энергокомпании ежемесячно приходят и проверяют показания счетчиков.

— Для корректного начисления показания необходимо сообщать по состоянию на первое число месяца. В функции контролеров компании не входит ежемесячная передача показаний клиентов первого числа. Они лишь контролируют качество работы счетчиков. Исключение может быть, если в доме клиента есть встроенная система дистанционной передачи показаний. Но она также не всегда передает цифры именно первого числа.

Счет для оплаты потребленной электроэнергии формируется ежемесячно пятого числа. Если в это время нет показаний счетчика по состоянию на первое число текущего месяца, то программа автоматически определяет «расчетные» показания, исходя из среднесуточного потребления электроэнергии. Среднесуточное потребление определяется на основании данных о фактических показаниях счетчика, зафиксированных между двумя последовательными снятиями, а также количества дней между этими снятиями показаний.

Как только по лицевому счету будут внесены фактические показания, абонентские или от контролеров, то перерасчет произойдет автоматически.

Также в сформированном счете (бумажная или электронная квитанция) за потребленную электроэнергию есть дополнительные поля для заполнения клиентом: «Показания счетчика на 1-е число» и «Оплачиваю». Таким образом, тоже можно оплачивать фактический объем потребленной электроэнергии.

— А как еще пользователь может добиться исправления неправильных показаний в платежке, без посещения центра обслуживания? Существуют какие-то электронные формы?

— Если счет за потребленную электроэнергию был сформирован по расчетным показаниям счетчика, необходимо в поле «Показания счетчика на 1-е число…» самостоятельно внести фактические показания счетчика и в поле «Оплачиваю» зафиксировать сумму, которую необходимо уплатить за фактически потребленную электроэнергию. После того как оплата зачисляется на лицевой счет, автоматически производится перерасчет на фактические показания счетчика электроэнергии.

Также клиент может обратиться в контакт-центр по номерам 15−88 и (044) 202−15−88 или по электронным каналам: форма обратной связи в личном кабинете, форма обратной связи на сайте компании и на официальной странице в Facebook. Наши сотрудники внесут изменения по лицевому счету клиента, и ему не придется посещать центр обслуживания, — подытожил Дмитрий Мельников.

Стоит напомнить, что недавно Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, одобрила увеличение тарифов на распределение и поставки электрической энергии. Такое решение объяснили необходимостью поднять зарплаты энергетикам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»

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