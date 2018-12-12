Курс доллара уже ниже психологической отметки: названы причины роста гривни

Деньги

За прошедшую неделю на отечественном валютном рынке курс доллара опустился ниже психологической отметки в 28 гривен. Так, на 12 декабря Нацбанк установил курс 27,71 гривни, то есть за неделю (с 5 декабря) гривня подорожала на 42 копейки.

— Мы видим, что во всех сегментах валютного рынка за минувшую неделю доллар подешевел на 0,9−1,4 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс снизился с 28,17 до 27,71 грн (минус 1,4 процента). На межбанке, по данным компании «Укрдилинг», он опустился с 28,03−28,07 грн до 27,69−27,71 грн (минус 1,2−1,3 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках просели за неделю с 27,99−28,22 грн до 27,73−27,98 грн (минус 0,9 процента). Обращает на себя внимание, что средний курс продажи доллара в банках опустился ниже рубежа в 28 грн впервые с 24 ноября, субботы, которая предшествовала инциденту с украинскими катерами в Азовском море. В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара относительно гривни: на межбанке — до 27,5 грн., а на наличном рынке доллар может стоить 27,50−27,70 грн.

Финансисты отмечают, что в течение нескольких последних лет в декабре всегда наблюдался рост курса валюты США. Это было связано с ускоренным расходованием «невыбранных» ранее бюджетных средств, что приводило к увеличению в банковской системе остатков гривни, которые направляли на покупку валюты. Сейчас подобной ситуации не наблюдается. А значит, Министерство финансов извлекло уроки из прошлого: стало работать более ровно и придерживаться плана.

В обменных пунктах и кассах банков доллар за неделю упал еще на 23−27 копеек. Так, 12 декабря средний курс продажи валюты США находится в пределах 28,07−28,11 грн. Самый дешевый доллар населению традиционно предлагают обменные пункты — по 27,87 грн, а самый дорогой — банки — по 28,14 грн. При этом выкупают валюту по 27,70−28,00 грн.

Если говорить о курсе евро, то на 12 декабря Нацбанк определил его стоимость на уровне 31,53 грн. За неделю (с 5 декабря) евро потерял в цене 56 копеек. Финансисты считают, что на стоимость европейской валюты негативно повлияли события в Париже. В обменных пунктах цены на евро просели на 10—17 копеек: покупка — по 31,25−31,30 грн, продажа — по 32,62−32,70 грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что курс доллара начал падать после несуразных «твиттов» президента США Дональда Трампа относительно американско-китайских торговых переговоров.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали прогноз экспертов относительно курса гривни с учетом введения военного положения в десяти областях Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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