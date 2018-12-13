Политика

Открыто шантажирует весь мир: в США назвали главную угрозу от Путина

Основная угроза от президента России состоит в том, что Владимир Путин хорошо изучил опасения мирового сообщества и теперь открыто шантажирует весь мир. Такое мнение высказал в интервью «ФАКТАМ» историк Юрий Фельштинский, изучающий проблематику современной России.

По словам историка, Путин умело балансирует у «красной черты». «В каждый конкретный момент очередной агрессивный шаг Путина, с одной стороны, очень серьезный (например, аннексия Крыма), с другой — недостаточный для того, чтобы мировое сообщество объявило ему войну. И хозяин Кремля это знает», — отмечает Фельштинский.

Также историк признает, что российский президент научился получать желаемое, играя на страхах мирового сообщества. Мир очень нервно реагирует на возможность ядерного конфликта, и это дает козырь Путину.

«Он открыто шантажирует весь мир возможностью использовать ядерное оружие. При этом уверенно утверждает, что в грядущем военном столкновении намерен победить. Более идиотское заявление со стороны государственного деятеля трудно себе представить, — отмечает историк. — Он (Путин) пользуется тем, что в большинстве государств у власти стоят разумные и ответственные люди, которые думают прежде всего о безопасности своих граждан».

Об основных принципах политики современной России читайте в интервью Фельштинского «Повадки Путина — бандитско-гэбэшные, он просто хам».

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