Порошенко прогнозирует запрет российским судам заходить в порты США и стран — членов НАТО

Политика

Из-за агрессии России в Азово-Черноморской акватории для российских судов могут закрыть порты США и стран НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, комментируя решение Европрарламента расширения санкций против РФ.

По его словам, международное сообщество может применить жесткие меры, если Россия не вернет украинских моряков.

«Санкции — это не наказание. Наказание будет в международном суде за нарушение законодательства. Санкции — это сигнал России: немедленно верните украинских моряков, корабли и предоставьте свободу судоходства. Если нет, то у нас есть большой список различных возможностей, которые международное сообщество, включая НАТО и ЕС, может использовать. Например, остановить разрешение российским кораблям заходить в порты США, а также другие порты членов НАТО. Это еще одна реакция на действия РФ», — сказал Порошенко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 декабря, европейские политики проголосовали за принятие документа, который предусматривает расширение санкций против РФ , если власти этой страны не освободят захваченных в результате атаки в Керченском проливе украинских моряков. В резолюции, принятой на заседании Европарламента, не только осуждается российская агрессия в Азовском море, но и указаны возможные санкции за такую внешнюю политику. Отдельным пунктом в резолюции стоит проект «Северный поток-2», который европарламентарии призывают заблокировать.

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