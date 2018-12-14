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Как блокада Россией Керченского пролива отразится на экономике Украины
Конфронтация вокруг блокирования Россией Керченского пролива нарастает. Захват оккупантами украинских моряков вызвал возмущение не только украинской, но и международной общественности. 13 декабря саммит Европейского союза принял заявление, в котором потребовал немедленного освобождения украинских моряков, вероломно захваченных Россией на выходе из Керченского пролива. В свою очередь, находясь в Брюсселе, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз примет против России новые санкции в связи с блокированием страной-агрессором входа в Азовское море.
В сложившейся ситуации возникают вопросы, как блокада пролива уже отразилась на экономике Украины и каковы будут экономические последствия в случае дальнейшего блокирования оккупантами украинских портов в Азовском море.
— Через Керченский пролив идут грузы в порты Азовского моря — в Бердянске и Мариуполе, — сообщила «ФАКТАМ» старший экономист Центра экономической стратегии Оксана Затворницкая. — В 2017 году, а это последняя имеющаяся у меня статистика, оба порта суммарно обработали 8,9 млн тонн грузов или 5% общего грузооборота портов Украины. В порту Мариуполь наибольшую долю — до 67% объема перевалки — составляет экспорт предприятий металлургии (6,5 млн тонн грузов в 2017 году), в порту Бердянск — до 60% экспорт зерна и строительных материалов (2,4 млн тонн в 2017 году).
Если Россия окончательно перекроет Керченский пролив и сделает невозможным проход украинских судов, мы потеряем перевалку через порты Мариуполя и Бердянска. Производители переориентируются на другие морские порты, а эти порты будут терять доходы от перевалки грузов, а Администрация морских портов Украины — портовые сборы.
По словам Оксаны Затворницкой, еще в 2017 году грузовладельцы стали переориентировать часть своих грузов из портов Азовского моря в порты Николаева, Херсона, Ольвии, имеющие все возможности для приема судов подобной осадки и тоннажа. Так что нельзя сказать, что блокада Азова стала полной неожиданностью для отечественных экспортеров.
— За пять лет, из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и безосновательных задержек судов со стороны России, порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое — до 8,9 млн тонн. Итоги работы украинских портов за 10 месяцев 2018 года свидетельствуют, что металлургические комбинаты, традиционно ориентированные на порт Мариуполь, уже перевели часть экспортных потоков в порты Одесской области. Если Мариупольский морской торговый порт снизил объем переработки черных металлов до 3,588 млн тонн, что составляет 98,3% от уровня за аналогичный период пришлого года, то экспорт металлопродукции через морской порт «Южный» в Одесской области увеличился до 2,218 млн тонн, что в 3,3 раза больше прошлогоднего объема, — сообщил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.
И все же, чего ожидать экономике Украины в случае полного блокирования Керченского пролива?
«По результатам экономико-математического анализа, выполненного на базе Государственного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики, установлено, что полная остановка товарооборота через Керченский пролив приведет к сокращению ВВП Украины на 12,7%. В частности, за счет сокращения промышленного производства на 14,3%, сельского хозяйства — на 0,6 и сектора услуг — на 12,7%. Годовые поступления в государственный бюджет сократятся на 16,5%», — такой прогноз в своей статье опубликовал доктор экономических наук, эксперт CMD-Ukraine Игорь Гужва.
По его мнению, на отраслевом уровне наибольшие убытки понесет черная металлургия.
«Производство в этой отрасли упадет на 21,9%. Кроме того, производство стройматериалов снизится на 8,7%, электроэнергии — на 8%, зерновых — на 3%, предоставление транспортных услуг сократится на 6%.
Вместе с тем следует отметить, что более реалистичен сценарий полной или частичной переориентации товаропотоков на другие торговые порты Украины. Это не мгновенное и не простое решение. Но результаты моделирования свидетельствуют, что обеспечение полного перенаправления грузов из Мариупольского и Бердянского портов на обслуживание в другие торговые порты Украины принесет значительно меньший негативный эффект для отечественной экономики.
В случае развертывания такого сценария можно ожидать снижения ВВП на уровне 1,77%, промышленного производства — на 3,1%, сектора услуг — на 0,17%. Кроме того, несмотря на общую рецессию, сектор транспортных услуг вырастет на 0,75%. К этому также надо добавить, что реализация сценария переориентации потребует времени, организационных и финансовых ресурсов для модернизации логистической инфраструктуры", — подытожил эксперт.
Но есть еще один важный экономический фактор — финансовые потери судовладельцев из-за задержки судов в Керченском проливе. Как сообщил «ФАКТАМ» руководитель наблюдательного совета Фонда «Майдан закордонних справ», главный редактор онлайн-издания BlackSeaNews Андрей Клименко, за сутки простоя пароход грузоподъемностью до 10 тыс. тонн теряет минимум 7 тысяч долларов. Простой кораблей большей грузоподъемности обходится судовладельцу в сумму от 10 до 15 тысяч долларов в сутки. А согласно мониторингу, поведенному экспертами «Майдана закордонних справ» и «Института черноморских стратегических исследований», за период с 1 июля по 30 ноября 2018 года был зафиксирован 741 случай создания незаконных препятствий для прохождения судов силовыми структурами Российской Федерации. В результате противоправных действий России общее время простоя судов составило 1900 суток! Экономические потери от таких задержек, по самым скромным подсчетам, к 1 ноября достигли 13 млн 300 тыс. долларов.
Стоит напомнить, что 11 декабря представители стран «нормандской четверки» (Франции, Германии, Украины и России) провели конфиденциальные переговоры в Берлине по урегулированию керченского кризиса. Стороны договорились продолжать контакты по этому вопросу.
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